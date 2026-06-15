Vidhan Parishad Election : गंगापूरमध्ये महायुती विरुद्ध मविआ लढत; ३३ पैकी ३१ मते महायुतीकडे, तरीही निकालाकडे तालुक्याचे लक्ष

- राजेंद्र व्यासगंगापूर - छत्रपती संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी येत्या १८ जून रोजी मतदान होत आहे. महायुतीची एकजूट कायम राहते की महाविकास आघाडी मते फोडण्यात यशस्वी होते, याकडे गंगापूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..स्थानिक निवडणुकांनंतर बदललेले समीकरणनुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत महायुतीतील घटक पक्ष स्वबळावर लढले. पूर्वी शिवसेना-भाजपचे वर्चस्व असलेल्या या मतदारसंघात यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने ३३ पैकी १५ जागा जिंकत मुसंडी मारली. गंगापूर नगरपरिषदेत स्वबळावर नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष करून सत्ता मिळवली. जि.प.-पं.स.मध्येही राष्ट्रवादीचे २ सदस्य व ४ पंचायत समिती सदस्य निवडून आले.मात्र निवडणुकीनंतर भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी एकत्र आले व त्यांनी जि.प.-पं.स. ताब्यात घेतली..असे आहे बलाबलमहायुतीचे उमेदवार भाजपचे सुहास शिरसाट, तर मविआकडून शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे गणेश लोखंडे रिंगणात आहेत.पक्षीय बलाबल -- राष्ट्रवादी काँग्रेस - १५- भाजप- १३- शिवसेना - १- शिवसेना (उबाठा)- २- अपक्ष - २नगरपालिकेतील अपक्ष सदस्याने राष्ट्रवादीला, तर जि.प.तील अपक्षाने भाजपला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे ३३ पैकी ३१ मते महायुतीकडे दिसतात. मविआकडे केवळ २ मते आहेत..डोणगावकर दाम्पत्य ठरणार निर्णायक?शेंदूरवादा गटाच्या सदस्य देवयानी डोणगावकर यांना मविआने उमेदवारी दिली होती. मात्र त्यांनी ऐनवेळी माघार घेतली. यामुळे उबाठा पक्षाने त्यांना व त्यांचे पती कृष्णा पाटील डोणगावकर यांना निलंबित केले. आता हे दाम्पत्य मतदान कोणाला करतात, याचीच तालुक्यात चर्चा आहे. कागदावर महायुती मजबूत दिसत असली तरी गुप्त मतदान असल्याने निकाल काय लागतो, हे १८ नंतरच स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.