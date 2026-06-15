मराठवाडा

Vidhan Parishad Election : गंगापूरमध्ये महायुती विरुद्ध मविआ लढत; ३३ पैकी ३१ मते महायुतीकडे, तरीही निकालाकडे तालुक्याचे लक्ष

छत्रपती संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी येत्या १८ जून रोजी मतदान होत आहे.
Vidhan Parishad Election

Vidhan Parishad Election

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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- राजेंद्र व्यास

गंगापूर - छत्रपती संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी येत्या १८ जून रोजी मतदान होत आहे. महायुतीची एकजूट कायम राहते की महाविकास आघाडी मते फोडण्यात यशस्वी होते, याकडे गंगापूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

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