Umarga News : राजकीय दिग्गजांच्या भेटीने उमरग्यात रंगले राजकारण! महायुतीचे उमेदवार बसवराज पाटील यांचा गृहभेटीवर भर

उमरगा - धाराशिव, लातूर, बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीचे उमेदवार, माजी मंत्री तथा लातूर भाजप जिल्हाध्यक्ष बसवराज पाटील यांनी सोमवारी (ता. ८) सकाळी उमरगा शहरात झंझावाती गृहभेटी देत प्रचाराचा वेग वाढवला आहे. या निमित्ताने त्यांनी शिवसेनेचे माजी खासदार प्रा. रवींद्र गायकवाड आणि माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेटी घेतल्या. या गाठीभेटींमुळे उमरग्याच्या राजकीय वर्तुळात दोन दिग्गज नेते एकत्र आल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे..माजी खासदार प्रा. रवींद्र गायकवाड यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेटबसवराज पाटील यांनी माजी खासदार प्रा. रवींद्र गायकवाड यांच्या निवासस्थानी भेट दिली असता, त्यांचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी प्रा. गायकवाड व उपस्थित नेत्यांनी श्री. पाटील यांचे विधान परिषदेच्या उमेदवारीबद्दल अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. या भेटीदरम्यान मतदारसंघाचा विकास, विविध सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर दोन्ही नेत्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली..दोन दिग्गजांच्या एकत्र येण्याला राजकीय महत्त्व१९९५ पासून बसवराज पाटील आणि प्रा. रवींद्र गायकवाड हे उमरगा व लोहारा तालुक्याच्या राजकारणात अत्यंत प्रभावशाली नेतृत्व म्हणून ओळखले जातात. शिवाय दोघांचाही जिह्याच्या राजकारणात प्रभाव राहिलेला आहे. उमरगा विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे दोन्ही नेते एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी होते, ज्यामध्ये पाटील यांना एक वेळा तर गायकवाड यांना दोन वेळा यश मिळाले होते. निवडणुकीच्या काळात त्यांच्यात टोकाची टीका झाली असली, तरी ती केवळ निवडणुकीपुरतीच मर्यादित राहिली. राजकारणातील अनेक चढ-उतारांमध्ये दोघांनीही नेहमी संयमाची भूमिका घेतली. सध्या उमरगा नगरपालिकेत शिवसेनेची सत्ता असून प्रा. गायकवाड यांचे चिरंजीव किरण गायकवाड हे नगराध्यक्ष आहेत, तर त्यांच्या पत्नी उषाताई गायकवाड या जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षा आहेत. त्यामुळे महायुतीचे उमेदवार म्हणून बसवराज पाटील यांनी घेतलेली ही भेट राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे..माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्याशी चर्चाबसवराज पाटील यांनी शिवसेनेचे उपनेते तथा माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्याही निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली. उमरगा पंचायत समितीच्या सभापती पदाच्या निवडीदरम्यान महायुतीमध्ये अनेक राजकीय घडामोडी आणि बदल झाले होते; परंतु त्या काळात बसवराज पाटील यांनी कोणतीही नकारात्मक प्रतिक्रिया न देता कमालीचा संयम बाळगला होता. हाच संयम आता विधान परिषद निवडणुकीत त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. ज्ञानराज चौगुले यांची कन्या ॲड. आकांक्षा चौगुले या पंचायत समितीच्या सभापती असल्याने त्या स्वतः मतदार आहेत, तसेच उमरगा पालिका व लोहारा नगरपंचायतीमध्ये चौगुले समर्थक नगरसेवकांची संख्या मोठी असल्याने या भेटीला विशेष वजन आहे..प्रमुख नेत्यांची उपस्थितीया महत्त्वपूर्ण राजकीय भेटींच्या प्रसंगी जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षा उषाताई गायकवाड, नगराध्यक्ष किरण गायकवाड यांच्यासह शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख बळीराम सुरवसे, दिलीप भालेराव, प्रकाश आष्टे, अशोक पतगे, महेश पाटील, भास्कर शिंदे, राजू हन्नुरे, संदीप चौगुले आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.