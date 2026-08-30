MSEB Short Circuit: महावितरणच्या डीपीतील शॉर्टसर्किटने १२ एकर ऊस भस्मसात; २५ लाखांचे नुकसान, शेतकरी आर्थिक संकटात

अनिल गाभुड विहामांडवा : विहामांडवा शिवारातील गट क्रमांक १७६ व १७७ मध्ये महावितरणच्या डीपीमधील शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या भीषण आगीत तीन शेतकऱ्यांचा तब्बल १२ एकर तोडणीयोग्य ऊस जळून खाक झाला. ही घटना रविवारी (ता. ३०) दुपारी एक ते दीड वाजेच्या सुमारास घडली. या आगीत शेतकऱ्यांचे अंदाजे २५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असून, ऊसासह बोअरवेलमधील सबमर्सिबल पंप, केबल व ठिबक संचाचेही नुकसान झाले आहे..विहामांडवा-हिरडपुरी रस्त्यावरील जायवाडीच्या डाव्या कालव्यालगत गट क्रमांक १७६ मध्ये मुस्ताक रज्जाक शेख व सलमाबी रज्जाक शेख यांची दहा एकर सामायिक जमीन आहे. याच शेतातून हिरडपुरीकडे जाणारी महावितरणची मुख्य विद्युत वाहिनी गेली आहे. शेख यांच्या शेतातील उसाच्या मध्यभागी कृषीपंपासाठी डीपी बसविण्यात आलेली आहे..दुपारी डीपीमध्ये अचानक शॉर्टसर्किट झाले. त्यातून पडलेल्या ठिणग्यांमुळे उसातील पाचट व वाळलेल्या गवताने पेट घेतला. त्यातच वाऱ्याचा वेग जोरात असल्याने आगीने काही मिनिटांतच रौद्ररूप धारण केले. पाहता पाहता शेख यांच्या दहा एकर सामायिक क्षेत्रातील ऊस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला. त्यानंतर ही आग शेजारील अजिजबी निजाम शेख यांच्या एक एकर व कुसुमबाई आप्पासाहेब कोकरे यांच्या एक एकर ऊस क्षेत्रातही पसरली. त्यामुळे एकूण १२ एकर ऊस जळून पूर्णपणे खाक झाला..घटनेची माहिती मिळताच महावितरणचे पैठण तालुका सहायक अभियंता प्रसाद शेळके, कनिष्ठ अभियंता दिलीप झांजे, अभिजित बोबडे, वरिष्ठ तंत्रज्ञ सतीश जाधव, फिरोज शेख, तंत्रज्ञ राजू भाकरे, रुपेश येवले तसेच महसूल विभागाचे तलाठी ओमप्रकाश चाटे व सहाय्यक गायवाड यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. अधिकाऱ्यांनी नुकसानीचा स्थळ पंचनामा केला असून, अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले..तोडणीच्या तोंडावरच घावऊस तोडणीसाठी तयार झाला असताना अचानक आग लागल्याने शेतकऱ्यांच्या वर्षभराच्या मेहनतीवर पाणी फिरले आहे. ऊस जळाल्याने उत्पादनाबरोबरच शेतीतील महत्त्वाचे साहित्यही जळून गेल्याने शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.