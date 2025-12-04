Inspirational Journey : विहामांडवाच्या दिव्यांग युनुस पठाणची संघर्षमय जीवनकथा: हार न मानता उभा राहण्याचा आदर्श!

अनिल गाभुडविहामांडवा : पैठण तालुक्यातील विहामांडवा येथील युनूसभाई पठाण दिव्यांग तरुणांची संघर्षमय कहणी, ते ८० टक्के दिव्यांग आसुन भूमिहीन आहेत, त्यांचा जीवनप्रवास खूप खडतर, अनेक संघर्षाला तोंड देत त्यांनी संसाराचा गाडा ओढत आज रोजी वयाच्या ४५ व्या वर्षी ते आनंदाने जिवन जगत आहे, त्यांच्या संघर्षमय जीवनाचा एक प्रवास सुशिक्षित, धष्टपुष्ट तरुणांसाठी आदर्श घेण्यासारखीच आहे, याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, युनूस पठाण हे विहामांडवा येथिल रहिवासी, ग्रॅज्युएशन पर्यंत शिक्षण, घरची परिस्थिती हलाखीची, हलाखीच्या परिस्थिती अभावी पुढील शिक्षणापासून वंचित, आता पुढील जीवन जगायचे कसे,, अशा प्रकारची गंभीर समस्या उद्भवली होती..एकेकाळी आत्महत्याहि करायचा विचार मनात खेळत होता,, शिक्षणाच्या आधारे हार न मानता जीवनात काहीतरी करून दाखवायचे हे ध्येय समोर ठेवले, व औरंगाबाद येथे कोहिनूर टेक्निकलमध्ये जाऊन इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा पूर्ण केला डिप्लोमा करत असताना राहण्याची खाण्याची दिव्यांग असल्यामुळे टेक्निकल पर्यंत जाण्याची समस्या तर विचारूच नका, कसेबसे दिवस काढत डिप्लोमा पूर्ण केला, नंतर स्वतःचा टीव्ही, टेप, रेडिओ, रिपेरिंग चा व्यवसाय चालू केला,, आणि इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय चालू केल्यामुळे लग्नही झाले, परंतु सदर व्यवसाय खोटं बोलून पैसे कमवायचा व्यवसाय..औद्योगिकनगरीकडून क्रीडा नगरीकडे वाटचाल.आणि मला खोटे बोलणे पसंत नव्हते त्यामुळे थोड्या दिवसांमध्ये व्यवसाय बंद केला, आणि जीवनातील समस्येत वाढ झाली आता पत्नीचे पोट भरायचे कसे, मग एक छोटीशी टपरी चालू केली, टपरीच्या माध्यमातून पोट भरणे इतकीच रोजंदारीही मिळू लागली,नंतर गुटख्यावर शासनाने बंदी आणली, आणि परत समस्यात वाढ झाली, मग पत्नीच्या सहकार्याने बचत गटाची कर्ज घेऊन पिठाची गिरण टाकली, पिठाच्या गिरणीच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारे रोजंदारी मिळू लागली, आणि जीवन जगण्याचा मार्ग सापडला, गिरणीचा व्यवसाय सुरळीत चालतो माझ्या मित्र परिवारांनी दिव्यांगाची जाणीव कधीही होऊ दिलेली नाही, आजही कुठेही जायचं असेल तर फोन करताच,, स्वतःची कामे बाजूला ठेवत माझ्या मदतीसाठी धावून येतात, विशेष म्हणजे माझे दोन मुले शाबाज पठाण ड्रायव्हर व इम्रान पठाण टू व्हीलर मेकॅनिक व्यवसाय मध्ये चांगल्या प्रकारे कामगिरी बाजारात असल्यामुळे, अनेक संकटावर मात करत मी आज रोजी मी समाधानी झालो आहे,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.