Paithan Crime : विहामांडवा शेतवस्ती घरफोडी प्रकरण उघडकीस; स्थानिक गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात एक आरोपी, सव्वा लाखांचा मुद्देमाल जप्त

पाचोड : पैठण तालुक्यातील विहामांडवा येथील शिवाजीनगर भागातील शेतवस्तीवर दीड महिन्यापूर्वी झालेल्या घरफोडी प्रकरणाचा छडा लावत छत्रपती संभाजीनगरच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या ग्रामीण) पोलिसांनी एका आरोपीस अटक केली असून त्याच्याकडून चोरीतील सोन्याचे दागिने, गुन्ह्यात वापरलेली मोटारसायकल असा एकूण एक लाख ३१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात केला अजून एक जण मात्र पोलिसांना हुलकावणी देवून पसार झाला..यासंबंधी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विहामांडवा येथील शिवाजीनगर भागात राहणारे शेतकरी गोपीनाथ माणिक मोरे (वय ४४) हे ता. १८ एप्रिल रोजी रात्री आपल्या शेतवस्तीवरील घरात कुटुंबासह झोपले होते. मध्यरात्री सुमारे दोन वाजण्याच्या सुमारास पत्नीच्या आरडाओरडामुळे त्यांना जाग आली. घराबाहेर पाहिले असता दोन अनोळखी व्यक्ती पळून जाताना दिसले. त्यानंतर घराची पाहणी केली असता सोन्याचे दागिने, मोबाईल फोन व रोख रक्कम असा एकूण ९५ हजार रुपयांचा ऐवज चोरीला गेल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले..या प्रकरणी त्यांनी पाचोड पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली असता अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना एका गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, टाकळी अंबड येथील उदया मजल्या भोसले (वय ४५) व त्याचा साथीदार राजेश ऊर्फ हिंदोयासा दिलीप पवार (रा.वाळूज) यांनी ही चोरी केली आहे. पोलिसांना मिळालेल्या माहिती आधारे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने तीस मे रोजी विहामांडवा-टाकळी अंबड मार्गावरील पुलाजवळ सापळा रचला. सायंकाळी मोटारसायकलवरून आलेल्या संशयितांना अडविण्याचा प्रयत्न केला असता मागे बसलेला आरोपी पोलिसांची चाहूल लागताच उसाच्या शेतात पळून गेला. मात्र मोटारसायकल चालक उदया भोसले याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले..ताब्यात घेतलेल्या उदया भोसले याने चौकशीत साथीदारासह घरफोडी केल्याची कबुली दिली.त्यानंतर पोलिसांनी त्याचेकडून चोरीतील सोन्याच्या बाळ्या, सोन्याचे मणी तसेच गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली हिरो स्प्लेंडर मोटारसायकल जप्त केली. जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालाची एकूण किंमत एक लाख ३१ हजार रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..आरोपीस मुद्देमालासह पाचोड पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले असून फरार आरोपीचा शोध सुरू आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पाचोड पोलीस करीत आहेत. ही कारवाई छत्रपती संभाजीनगर (ग्रामीण)चे पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव व अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रशांत स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विजयसिंग राजपूत, पोलीस उपनिरीक्षक महेश घुगे, सचिन राठोड, सुनील गोरे तसेच पोलीस अंमलदार बलबीरसिंग बहुरे, शिवाजी मगर, योगेश तरमळे व जीवन घोलप यांनी केली.