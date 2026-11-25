पैठण : विहामांडवा येथील दुय्यम बाजारपेठ परिसरात मंगळवारी मध्यरात्री अज्ञात चोरट्यांनी धुमाकूळ घालत पाच अडत व्यापाऱ्यांच्या दुकानांचे शटर उचकटून चोरी केली. या घटनेमुळे व्यापारी वर्गात मोठी खळबळ उडाली असून, दुकानांमधून अंदाजे ४० ते ५० हजार रुपयांची रोख रक्कम लंपास झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे..प्रफुल्ल वैद्य, विजय कुलकर्णी, विवेक तुपकरी, संजय कांकरिया आणि अतुल पन्हाळकर या पाच अडत व्यापाऱ्यांच्या दुकानांना चोरट्यांनी लक्ष्य केले. मध्यरात्रीच्या सुमारास दुकानांचे शटर उचकटून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला. या दुकानांमधून मिळून ४० ते ५० हजार रुपयांची रोकड चोरीस गेल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.घटनेनंतर चोरट्यांची दुचाकी घटनास्थळी आढळून आली. मात्र, अंधाराचा फायदा घेत चोरटे पसार झाले. विशेष म्हणजे, चोरटे परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झाले असून, पोलिसांकडून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे काम सुरू आहे..घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय अधिकारी पुजा नांगरे,पाचोड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित, बिट जमादार विजय बामंदे, हरिहर तांदळे,यांनी कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. तसेच गुन्हे अन्वेषण विभागाचे कर्मचारी, श्वानपथक आणि ठसेतज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आले.यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राजू नाना भुमरे, सचिव विखे आणि जिल्हा परिषद सदस्य नितीन तांबे यांनीही घटनास्थळी भेट दिली..बाजारपेठेतील सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्याची मागणीयावेळी जिल्हा परिषद सदस्य नितीन तांबे यांनी दुय्यम बाजारपेठेतील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली. बाजारपेठेतील सीसीटीव्ही कॅमेरे अद्ययावत करावेत, तसेच सुरक्षेसाठी आणखी एका नाईट गार्डची नियुक्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पोलिसांनी रात्रीच्या गस्तीवेळी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवावी, असेही त्यांनी सांगितले. या चोरीच्या घटनेचा तपास लवकरात लवकर व्हावा, यासाठी व्यापारी व लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ घेऊन पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) यांची भेट घेणार असल्याचेही नितीन तांबे यांनी स्पष्ट केले.एकाच रात्री पाच दुकानांना लक्ष्य करण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पोलिसांनी चोरट्यांचा तातडीने शोध घेऊन बाजारपेठेतील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करावी, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.