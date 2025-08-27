Maratha Reservation : मराठा आरक्षण आंदोलनात सहभागी न होणाऱ्यावर गावकऱ्यांची नजर

फुलंब्री - मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाला गावागावातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असताना सोशल मीडियावरील एका पोस्टने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे.या पोस्टमध्ये आंदोलनात सहभागी न होणाऱ्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांवर गावकऱ्यांची नजर ठेवली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी या सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या पोस्टची धास्ती घेतली आहे..सदर पोस्ट व्हायरल होताच अनेक राजकीय नेत्यांनी याची गंभीर दखल घेतली असून ग्रामपातळीवरही चर्चांना उधाण आले आहे. मराठा समाजाच्या न्याय मागणीसाठी चाललेल्या लढ्यात जो कोणी पदाधिकारी किंवा नेता सहभागी होत नाही, त्याच्यावर भविष्यातील निवडणुकांमध्ये गावकऱ्यांकडून प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे..ग्रामस्थांमध्ये नाराजी -गावागावातील युवक, शेतकरी व महिला वर्गातून आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभाग होत असताना काही पदाधिकाऱ्यांचा निष्क्रियपणा उघड होत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. त्यामुळे अशा राजकीय पदाधिकाऱ्यावर ग्रामस्थ नजरा ठेवून आहे..गावात राजकीय पत टिकणार नसल्याची चर्चा -'आंदोलनात सहभागी न होणाऱ्यांना गावात त्यांची राजकीय पत टिकू देणार नाही, अशी चर्चा तालुक्यात सर्वत्र सुरू आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावरील साध्या पोस्टमुळेही आता राजकीय पदाधिकाऱ्यांची धास्ती वाढली असून ते आंदोलनाकडे गांभीर्याने पाहू लागले आहेत..काय आहे व्हायरल पोस्ट -'भावांनो आपल्या तालुक्यातील व गावातील कोण कोण नेता गावात आहे.' 'जरा त्यांच्याकडे लक्ष ठेवा' जो समाजाचा होत नाही तो तुमचा काय होणार, त्याची वेळ आल्यावर त्याला जाब विचारा.मराठ्यांनो लक्षात ठेवा आज जो कुणीही नेता समाजासाठी रस्त्यावर आहे तो आपला आहे. जो घरी आहे त्याला वेळ आल्यावर दाखवून द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.