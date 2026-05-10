Jalna-Beed Accident: जालना-बीड महामार्गावर भीषण अपघात; ट्रक उलटून चालकाचा जागीच मृत्यू, मोठ्या आवाजाने ग्रामस्थांची घटनास्थळी धाव!

-बाबासाहेब गोंटे अंबड: जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील जालना - बीड महामार्गावरील रामनगरफाट्यावर शनिवारी (ता.9) रात्री नऊ ते साडे नऊ वाजेच्या सुमारास ट्रक क्रमांक एम.एच.09 जी.जे.3107 चा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे.या भीषण अपघातामध्ये ट्रक चालक जागीच ठार झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, शनिवारी रात्री जालना येथून लोखंडी कच्चे मटेरियल घेऊन जाणारा ट्रक जालना - बीड महामार्गावरील रामनगरफाट्यावर ट्रकचा भीषण अपघात होऊन ट्रक जाग्यावर उलटल्याने चालक चाबुकस्वारवाडी (ता.मिरज जि.सांगली) येथील प्रणव चिदानंद होनराव (वय 35) वर्ष हे जागीच ठार झाल्याची घटना घडली आहे.या अपघाताचा मोठा आवाज झाल्याने परिसरातील गावातील ग्रामस्थ यांनी धाव घेतली..या घटनेची माहिती अंबड पोलिसांना मिळताच घटनास्थळी पोलिस अधिकारी, कर्मचारी दाखल झाले.ग्रामस्थांच्या मदतीने चालकाला बाहेर काढून अंबड शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले.वैद्यकीय अधिकारी डॉ.स्वप्नील संभाजी पाटील यांनी तपासून मृत घोषीत केले. त्यानंतर श्वविचेदन करण्यात आले. एमएलसीवरून अंबड पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.अपघातात ट्रक उलटला की, चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने भरधाव ट्रक चा अपघात झाल्याचे स्पष्ट कारण अद्यापही समोर आलेले नाही. तपासात खरे कारण समोर येईल. असे पोलिसांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे..जालना - बीड महामार्गावरील रामनगरफाट्यावर शनिवारी रात्री उशिरा झालेल्या ट्रक च्या भीषण अपघातामुळे वाहतूक व्यवस्थेचा मोठा खोळंबा झाला होता. वाहनाच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.पोलिसांनी नंतर घटनास्थळी धाव घेतल्यानंतर वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यात आली.