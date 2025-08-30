मराठवाडा

Maratha Morcha : विहामांडवासह परिसरातील गावागावातुन मुंबईला आंदोलकांसाठी चटणी, भाकरी, चपाती, लोणचं

घरापासून साडे चारशे किलोमीटर दुर मुंबईला गेलेल्या बाधंवासाठी गावागावातुन भाकरी, चपाती, पुऱ्या, चटणी, लोणचं पोहच होत आहे.
bhakri chapati
bhakri chapatisakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- अनिल गाभुड

Mumbai
Villages
Maratha Reservation
Protest

