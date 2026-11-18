पारध - अवघडराव सावंगी (ता. भोकरदन) येथील ह.भ.प. दौलत रामनाथ सातपुते महाराज उर्फ महंत देवेंद्र चैतन्य स्वामी (वय-41) हे रात्री कीर्तन करून त्यांच्या मठात येऊन झोपले. तर सकाळी मृतदेह राहत्या खोलीत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत रविवारी (ता. 15) आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे..विशेष म्हणजे, घटनास्थळावरून त्यांचा मोबाईल फोन गायब असल्याने या मृत्यूबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तर महाराजांचा गायब असलेला मोबाईल फोन पोलिसांनी मंदिराच्या जवळच असलेल्या बारव मधून पाणी उपसा करून दुसऱ्या दिवशी मिळाला आहे. याप्रकरणी पारध पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून पोलिसांकडून कसून तपास सुरु आहे..परंतु चार दिवसानंतरही या आत्महत्याचे अद्याप गूढ कायम असल्यामुळे अवघडराव सावंगी येथील चारशे महिला, पुरुष ग्रामस्थानी बुधवारी (ता. 18) पारध पोलिस ठाण्यात येऊन सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन खामगळ यांना निवेदन देऊन महंत देवेंद्र चैतन्य स्वामी हे गळफास घेऊन आत्महत्या करू शकत नाही, त्यामागे काही षडयंत्र आहे काय..? या प्रकारणात कोणी दोषी असेल तर पोलिसांनी सखोल तपास करून दोषींवर कडक कारवाई अशी अशी मागणी ग्रामपंचायतच्या सरपंचसह चारशे ग्रामस्थांनी दिलेली निवेदनात केली आहे..दौलत सातपुते महाराज उर्फ महंत देवेंद्र चैतन्य स्वामी हे मूळचे मुसळगाव, (ता. सिन्नर, जि. नाशिक) येथील रहिवासी होते. मागील आठ ते दहा वर्षांपासून ते भोकरदन तालुक्यातील अवघडराव सावंगी येथील पाताळेश्वर मंदिर परिसरातील मठात वास्तव्यास होते. कीर्तन आणि समाजप्रबोधनाच्या माध्यमातून ते परिसरात परिचित होते. तरुणांनी व्यसनांपासून दूर राहावे, आई-वडिलांची सेवा करावी आणि राष्ट्रसेवेला प्राधान्य द्यावे, असा संदेश ते आपल्या कीर्तनातून देत असत.निवेदनावर सरपंच, अब्दुल सत्तार बागवान, उपसरपंच, गणेश फुसे, माजी सरपंच मधुकर ठाकरे, अक्रम खान, प्रकाश पाटील, शेख जफर, प्रविण लोखंडे, शोभाबाई झोरे, जाकीर खान, सखाराम लोखंडे आदीसह चारशे महिला, पुरुष ग्रामस्थ उपस्थित होते..या आत्महत्या प्रकरणात तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. तसेच घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन फॉरेन्सिक पथकालाही पाचारण करून पथकाने घटनास्थळाची तपासणी करून आवश्यक पुरावे गोळा केलेले आहेत. याबाबत सायबर पोलिस विभागाकडून अहवाल व मोबाईल फोन बंद असल्यामुळे त्यातील डाटा, सीडीआर अहवाल या बाबत पोलिसांचा तपास सुरु आहे.- सचिन खामगळ, सहायक पोलिस निरीक्षक, पारध..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.