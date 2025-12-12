दोन हजारांवर विद्यार्थ्यांना पदवी, पारितोषिके प्रदान; वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभात थाटात

परभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या २७ व्या दीक्षांत समारंभात गुरुवारी (ता.११) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व प्रयोगशील शेतकरी श्रीरंग देवबा लाड यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स (मानद) पदवी प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले तर दोन हजार ९६८ स्नातकांना विविध पदव्या प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले..अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. इद्र मणी होते. व्यासपीठावर कृषी संशोधन परिषदेचे माजी महासंचालक डॉ. मंगला राय, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे, जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, मनपा आयुक्त नितीन नार्वेकर, प्रगतिशील शेतकरी श्रीरंग देवबा लाड, माजी कुलगुरू डॉ. वेदप्रकाश पाटील, डॉ. के.पी. गोरे, डॉ. अशोक ढवण, कृषी परिषद सदस्य जनार्दन कातकडे, कुलसचिव संतोष वेणीकर, शिक्षण संचालक डॉ. भगवान आसेवार, संशोधन संचालक डॉ. खिजर बेग, विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. राकेश अहिरे, आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. सूत्रसंचालन डॉ. वीणा भालेराव, डॉ. रणजित चव्हाण यांनी केले..पिंपरी वर्धापनदिन लेख गांधलीकर साहित्य.सुवर्णपदक, पारितोषिकेप्राप्त विद्यार्थीसागर प्रमोद (पीएच.डी. कृषी वनस्पतीशास्त्र), शुभम गोरे (पीएच.डी. कृषी कीटकशास्त्र), प्रलीप्ता स्वेन (पीजी मृदशास्त्र-तीन पदके), सिद्धी तोरणाळे (यूजी अन्न तंत्रज्ञान-तीन पदके), बंडला काव्या (पीजी, पीक रोगशास्त्र), श्रावणी दसारी (पीजी, कृषी वनस्पतीशास्त्र), पूजा नवले (पीजी, कृषी विद्याशास्त्र), प्रियंका एस. एम. (पीजी, कृषी कीटकशास्त्र), गुडीपती व्यंकटा (पीजी, अन्नप्रक्रिया तंत्रज्ञान), सुमा बनकर (पीजी, सामुदायिक विज्ञान), मंजिमा ए.पी. (पीजी, उद्यानविद्या), पूजा जाधव (पीजी, जैवतंत्रज्ञान), कोमल विश्वब्रह्म (पीजी, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन) यूजी अभ्यासक्रमांत गायत्री वाणी (कृषी अभियांत्रिकी-दोन पदके), लोकश्री धरजाने (कृषी), भाग्यश्री बनछोड (कृषी), पल्लवी शिंदे (सामुदायिक विज्ञान), स्वाती पुंड (उद्यानविद्या), प्राजक्ता देसाई (जैवतंत्रज्ञान), नीतेश थावरी (कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन)..‘शेतकरी शास्त्रज्ञ’ पुरस्कार विजेतेसर्वसाधारण गट ः चंद्रकांत देशमुख (वरपूड, ता.जि. परभणी), यज्ञेश कातबने, (धनेगाव जि. छत्रपती संभाजीनगर), प्रताप काळे (धानोरा (काळे) जि. परभणी), श्रीकांत आखाडे (वालसावंगी, जि.जालना), सुदर्शन जाधव (गंजेवाडी, जि. धाराशिव), शरद पाटील (मावलगाव, जि. लातूर), भगवान इंगोले (मालेगाव, जि. नांदेड), अण्णासाहेब जगताप (सावरगाव, जि. बीड), सदाशिव अडकिणे (इंजनगाव, जि. हिंगोली). महिला शेतकरी गट ः मीरा आवरगंड (माखणी, जि. परभणी), सुनंदा शिवाजी क्षीरसागर, (पांगरा जि. छत्रपती संभाजीनगर)..भारतीय शेतीला नव्या तंत्रज्ञानाची जोड, संशोधनाधिष्ठित दिशा आणि योग्य प्रशिक्षण मिळाल्यास ती अधिक उंची गाठू शकते. हवामानबदल, पाणीटंचाई, मृदा आरोग्य, बदलत्या बाजारपेठेची आव्हाने सक्षमपणे हाताळण्याची भारतीय शेतकऱ्यांची क्षमता मोठी आहे; फक्त त्यांना अचूक माहिती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड आवश्यक आहे.— डॉ. मंगला राय, माजी महासंचालक, भारतीय कृषी संशोधन परिषद.विद्यार्थ्यांना सिंधू–सरस्वती संस्कृतीचा रोमांचक अनुभव.विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेऊन केवळ नोकरीच्या मागे न लागता उद्योजकतेकडे वळावे. विद्या घेऊन चारित्र्य जपावे, चारित्र्यातून विनम्रता यावी, विनम्रतेतून पात्रता निर्माण व्हावी, पात्रतेतून धन व समाधान मिळते. विद्या, धन आणि शक्ती यांचा योग्य वापर करावा. नीतीमूल्ये जपून दुसऱ्यांच्या अडचणी व व्यथा समजून घ्याव्यात, इतरांचेही भले होईल असा दृष्टिकोन ठेवावा.— डॉ. इंद्र मणीकुलगुरु, ‘वनामकृवि’, परभणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.