दोन हजारांवर विद्यार्थ्यांना पदवी, पारितोषिके प्रदान; वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभात थाटात

Convocation: वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या २७ व्या दीक्षांत समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रगतिशील शेतकरी श्रीरंग लाड यांना मानद पदवी प्रदान. २,९६८ विद्यार्थ्यांना विविध पदव्या, सुवर्णपदक व पारितोषिके वितरण करून शैक्षणिक यश साजरे.
परभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या २७ व्या दीक्षांत समारंभात गुरुवारी (ता.११) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व प्रयोगशील शेतकरी श्रीरंग देवबा लाड यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स (मानद) पदवी प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले तर दोन हजार ९६८ स्‍नातकांना विविध पदव्या प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले.

