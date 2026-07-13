Latur Police Raid: वाढवणा पोलिसांची तिर्रट जुगार अड्ड्यावर धाड; २३.३५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, ८ जणांविरुद्ध गुन्हा

उदगीर : लातूर जिल्ह्यात अवैध धंद्यांविरोधात सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत पोलीस स्टेशन वाढवणा (ता. उदगीर) यांच्या पथकाने तिर्रट नावाच्या जुगार अड्ड्यावर धाड टाकून मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत रोख रक्कम, जुगाराचे साहित्य, चारचाकी वाहने व दुचाकी असा एकूण २३,३५,५०० किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..याबाबत पोलीस सूत्राकडून मिळालेली माहिती अशी की रविवारी (ता.१२) रोजी सायंकाळी सुमारे ५.३० वाजण्याच्या सुमारास मौजे नळगीर शिवारातील एका शेतातील चिंचेच्या झाडाखाली काही व्यक्ती पैसे लावून बेकायदेशीररीत्या तिर्रट नावाचा जुगार खेळत असल्याची गोपनीय माहिती वाढवणा पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील गायकवाड यांच्या नेतृत्वात वाढवना पोलिसांनी तात्काळ छापा टाकून कारवाई केली..या कारवाईदरम्यान नामदेव प्रल्हाद पवार (वय २५ वर्षे), रा. नळगीर तांडा, ता. उदगीर, संजय काशीराम राठोड (वय ५१ वर्षे), रा. धर्मा तांडा (गुत्ती), ता. जळकोट, दगडोबा गोविंद गोतावळे (वय ५२ वर्षे), रा. सोनावळा, ता. जळकोट यांना अटक करण्यात आली असून रंजीत मरेपा मोटेवाड, रा. जळकोट, सुदर्शन देव मूलशंकर कापसे, रा. नळगीर, ता. उदगीर, दीपक सूर्यकांत गायकवाड, रा. नळगीर, ता. उदगीर, संतोष माधवराव बिजले, रा. नळगीर, ता. उदगीर, गणेश बालाजी पेदावाड, रा. नळगीर, ता. उदगीर हे आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले असून त्यांचा शोध सुरू आहे..सदर छाप्यात तिर्रट जुगाराचे साहित्य, रोख रक्कम १५,५००, दोन चारचाकी वाहने (किंमत २०,५०,०००) व चार दुचाकी (किंमत २,७०,०००) असा एकूण २३,३५,५०० किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलीस स्टेशन वाढवणा येथे महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत आठ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस अमलदार इकरम उजडे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.