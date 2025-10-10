Manoj Jarange: विखे पाटलांनी घेतली जरांगे यांची भेट

मराठवाडा

Radhakrishna Vikhe Patil: विखे पाटील यांनी ओबीसी आरक्षणावर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला मान्यता दिली पाहिजे, असे सांगितले. त्यांनी शरद पवारांवर मराठा समाजाच्या समावेशाबाबत टीका केली.
वडीगोद्री (जि. जालना) : मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी (ता. नऊ) अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. ही व्यक्तिगत भेट असून जरांगे यांच्या तब्येतीची आपण विचारपूस केल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले.

