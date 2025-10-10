Manoj Jarange: विखे पाटलांनी घेतली जरांगे यांची भेट

वडीगोद्री (जि. जालना) : मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी (ता. नऊ) अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. ही व्यक्तिगत भेट असून जरांगे यांच्या तब्येतीची आपण विचारपूस केल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले..यावेळी सप्टेंबरच्या जीआरबाबत न्यायालयाने स्थगिती दिली नसून, उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वांनी मान्य केला पाहिजे, असे म्हणत ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागत नाही. त्यामुळे याची प्रक्रिया पुढे जाऊ द्या, असे आवाहन विखे पाटील यांनी ओबीसी नेत्यांना केले..१९९४ मध्ये ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करताना मराठा समाजाचा समावेश केला असता, तर हा प्रश्न उद्भवला नसता, असे सांगत आज सामाजिक विषमता निर्माण करण्याला शरद पवार हेच जबाबदार असल्याचा आरोपदेखील विखे पाटील यांनी यावेळी केला..हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरसंदर्भात प्रकरण न्यायालयात असताना मोर्चे काढणे योग्य नाही, असेही ओबीसी नेत्यांना उद्देशून ते बोलले. मनोज जरांगे म्हणाले, की आपण पवार साहेबांवर टीका केलेली नाही..Maratha Reservation: १९९४ चा जीआर नेमका अर्थ काय आहे? मराठा समाज आरक्षणाबाहेर राहिला, कारण....याबाबत माजी मंत्री अनिल देशमुखांना बोलायची गरज नाही. त्यांनी शांत राहावे. छगन भुजबळ यांना मोठे करणारे तेच, आरक्षण देणारे तेच आणि आज तेच सोबत नाहीत, असा निशाणा जरांगे यांनी भुजबळांवर साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.