मराठवाडा

Maharashtra Politics: वडीगोद्रीला छावणीचे स्वरूप; ४० अधिकाऱ्यांसह ४४० पोलिस कर्मचारी, होमगार्ड तैनात

Police Deployment: मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वडीगोद्री गावाला छावणीचे स्वरूप आले आहे. मनोज जरांगे व लक्ष्मण हाके यांच्या उपस्थितीमुळे पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे.
Maharashtra Politics
Maharashtra Politicssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जालना : आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे मराठा समाजबांधवांसह अंतरावाली सराटी (ता. अंबड) येथून बुधवारी (ता. २७) मुंबईकडे निघणार आहेत. दुसरीकडे ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके हेदेखील वडीगोद्री (ता. अंबड) येथे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी वडीगोद्री येथे मंगळपासून (ता. २६) मोठा बंदोबस्त तैनात केला असून, या गावाला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

Beed
Manoj Jarange leadership
police operation in Maharashtra
Maratha reservation protest

