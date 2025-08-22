मराठवाडा

Bail Pola :चार शतकांपासून भरतो दुसऱ्या दिवशी पोळा; वाई गोरक्षनाथला रात्री बैलजोड्यांसह शेतकरी करतात मुक्काम

Hingoli Celebration: हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील वाई गोरक्षनाथ येथे चारशे वर्षांपासून पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी उत्साहात सण साजरा होतो. शेकडो शेतकरी बैलजोड्यांसह देवदर्शन व पारंपरिक महाआरतीत सहभागी होण्यासाठी येथे जमलेले असतात.
Bail Pola
Bail Polasakal
पंजाब नवघरे
Updated on

हिंगोली : लाडक्या सर्जा-राजाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणारा पोळा सण शुक्रवारी (ता.२२) सर्वत्र उत्साहात साजरा होईल. विशेष म्हणजे वसमत तालुक्यातील वाई गोरक्षनाथ येथे दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी पोळ्याचा सण साजरा होतो.

Loading content, please wait...
Hingoli
Pola Festival
state festival
Gorakhnath temple
Agricultural traditions in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com