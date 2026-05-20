Walmik Karad: आरोपी वाल्मिक कराडची प्रकृती ढासळली; 'युरोसिस्टायटीस' नावाचा गंभीर आजार! तीन दिवसांपासून सलाईनवर, कारागृहातच...

सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांडातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराडची प्रकृती अचानक ढासळली आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून तो सलाईनवर असून, कारागृहातच उपचार सुरू आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्याला 'युरोसिस्टायटीस' (मूत्राशयातील संसर्ग) असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. वेळीच योग्य उपचार न मिळाल्यास यकृत निकामी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..वाल्मिक कराड याची बीड जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय पथकाने तपासणी केली. मात्र, जिल्हा रुग्णालयात आवश्यक तज्ज्ञ डॉक्टर आणि सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्याला अंबाजोगाई येथील रुग्णालयात हलविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. प्रशासनाकडून या संदर्भात चर्चा सुरू असल्याचे समजते..वाल्मीक कराड याच्यावर मुख्य आरोपसरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या प्रकरणात वाल्मिक कराड याच्यावर मुख्य आरोप आहे. या प्रकरणाने संपूर्ण बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यात मोठी खळबळ उडवली होती. कराड याची प्रकृती बिघडल्याची माहिती समोर आल्याने कारागृह प्रशासन आणि वैद्यकीय विभागात खळबळ उडाली आहे. सध्या त्याच्यावर कारागृहातील वैद्यकीय सुविधेत उपचार चालू आहेत, परंतु प्रकृती स्थिर न राहिल्याने चिंता वाढली आहे..मूत्राशयातील गंभीर संसर्गकराड याला मूत्राशयातील गंभीर संसर्ग झाला असून, त्यामुळे त्याची प्रकृती झपाट्याने खालावत आहे. तीन दिवसांपासून तो सलाईनवर असल्याने शारीरिक कमजोरी वाढली आहे. बीड जिल्हा रुग्णालयातील पथकाने त्याची तपासणी केली असता, प्राथमिक उपचार देण्यात आले. मात्र, प्रकरण गंभीर असल्याने विशेषज्ञ उपचारासाठी त्यांना अंबाजोगाईत हलवणे आवश्यक असल्याचे डॉक्टरांनी सूचित केले आहे..संतोष देशमुख हत्याकांड -९ डिसेंबर २०२४ रोजी बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण करून काळ्या स्कॉर्पिओतून नेले आणि परिसरातील शेतात तीन तास क्रूर मारहाण करून हत्या करण्यात आली. मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याने Avaada Energy कंपनीकडून २ कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करण्याच्या प्रयत्नांना संतोष देशमुख यांनी विरोध केल्याने या हत्येचा कट रचला गेला.आरोपींनी लोखंडी रॉड, गॅस पाईप, काठ्या आणि धारदार शस्त्रांचा वापर करून अत्यंत निर्दयी मारहाण केली, त्याचे व्हिडिओही काढले. CID तपासात वाल्मिक कराडसह ८ मुख्य आरोपींवर MCOCA अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला असून, १४०० पानांचा चार्जशीट सादर झाला आहे. या प्रकरणाने महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडवली होती, तत्कालीन मंत्री धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा झाला आणि ते देखील राजकीय वादाला कारणीभूत ठरले. सध्या वाल्मीक कराडसह आरोपी कारागृहात आहेत.