Walmik Karad Video: अजूनही पायात चप्पल नाही... वर्षभरानंतर वाल्मिक कराडचा व्हिडीओ आला; प्रकृती बिघडली

Santosh Deshmukh Case: संतोष देशमुख खून प्रकरणातला मुख्य आरोपी वाल्मिक कराडचा व्हिडीओ समोर आला आहे. वाल्मिकची प्रकृती बिघडल्याने त्याला पोलिसांच्या फौजफाट्यात जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पांढरे केस.. अनवाणी पाय, खांद्यावर रुमाल अन् हातात दोरी बांधून आणलेल्या वाल्मिक कराडची जेलमधील अवस्था जगासमोर आलीय..९ डिसेंबर २०२४ रोजी बीडच्या केज तालुक्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृणपणे हत्या झाली होती. या हत्येचा मास्टरमाईंड वाल्मिक कराड असल्याचं एसआयटीच्या तपासामध्ये निष्पन्न झालेलं होतं. त्यानंतर कोर्टात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आलं. बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयाने वाल्मिक आणि त्याच्या गँगवर आरोपनिश्चिती केली आहे. आता साक्षीदारच्या साक्ष घेण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. त्यानंतर या प्रकरणात शिक्षा सुनावली जाईल..वाल्मिक कराडमुळे धनंजय मुंडे अडचणीत आलेले होते. त्यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर मुंडेंनी अनेकदा मंत्रिपद मिळवण्याचे प्रयत्न केले, पण त्यांना यश आलं नाही. मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी संतोष देशमुख खून प्रकरणात आवाज उठवला होता..या प्रकरणात सुरुवातीला जेव्हा वाल्मिक कराडला कोर्टात हजर केलं होतं, तेव्हाच त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर जवळपास सर्व सुनावण्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाल्या. त्यामुळे वाल्मिक कराडच्या जेलमधील अवस्थेबद्दल कुणालाही काही कळत नव्हतं..आता मात्र पोटदुखीच्या कारणामुळे वाल्मिक कराडला जिल्हा रुग्णालयात दाखल नेण्यात आलं होतं. मोठ्या पोलिस फौजफाट्यासह त्याला रुग्णालयात नेलं. त्यामुळे त्याची सध्याची अवस्था दिसून आली. त्याच्या पायात अजूनही चप्पल नव्हती. वाल्मिक कराडने ज्याला शत्रू मानलं आहे, त्या बबन गित्तेला मारण्यासाठी त्याने चप्पल सोडलेली असल्याचं सांगितलं जातं..