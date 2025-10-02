मराठवाडा

Pankaja Munde Dasara Melava: भगवानगडावरील पंकजा मुंडेंच्या दसरा मेळाव्यात वाल्मिक कराडचे पोस्टर, बीडचं राजकारण तापणार!

Pankaja Munde Dasara Rally 2025: walmik Karad Posters Spark Beed Politics Controversy: भगवानगडावर वाल्मिक कराडचे पोस्टर, पंकजा मुंडेंच्या दसरा मेळाव्यात राजकीय वादळ
Walmik karad

Walmik karad

Sandip Kapde
पंकजा मुंडे यांच्या भगवानगडावरील दसरा मेळाव्यात वाल्मिक कराड यांची पोस्टरं झळकली आहेत. कराड समर्थकांनी ही पोस्टर लावली असून, "कराड आमचं दैवत आहे" असा मजकूर त्यावर आहे. वाल्मिक कराडमुळे धनंजय मुंडे चांगलेच अडचणीत आले होते. त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे आता त्याची पोस्टरं घेऊन येणाऱ्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

