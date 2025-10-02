Pankaja Munde Dasara Melava: भगवानगडावरील पंकजा मुंडेंच्या दसरा मेळाव्यात वाल्मिक कराडचे पोस्टर, बीडचं राजकारण तापणार!

पंकजा मुंडे यांच्या भगवानगडावरील दसरा मेळाव्यात वाल्मिक कराड यांची पोस्टरं झळकली आहेत. कराड समर्थकांनी ही पोस्टर लावली असून, "कराड आमचं दैवत आहे" असा मजकूर त्यावर आहे. वाल्मिक कराडमुळे धनंजय मुंडे चांगलेच अडचणीत आले होते. त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे आता त्याची पोस्टरं घेऊन येणाऱ्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराडचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. सध्या तो तुरुंगात असून, कोर्टाने त्याचा मकोका रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. या हत्याकांडानंतर तो काही काळ फरार होता..अत्यंत धक्कादायकहे प्रकरण अत्यंत धक्कादायक आहे. "आय सपोर्ट अण्णा" असा उल्लेखदेखील पोस्टरवर करण्यात आला आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराड आरोपी क्रमांक एक आहे. त्याच्यावर खंडणी, दहशत पसरवणे, अपहरण असे असंख्य गुन्हे दाखल आहेत. तरीसुद्धा, त्याला दैवत म्हणत त्याचे समर्थक दसरा मेळाव्यात सहभागी झाले आहेत..Beed News: राहत्या घरात तरुण शेतक-याने गळफास घेऊन जीवन संपवलं जीवन,गेवराई शहरात बुधवारी सकाळी उघडकीस.समर्थक नेमके कोण?यावर पंकजा मुंडे काय म्हणतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसेच हे समर्थक नेमके कोण आहेत, याचा शोध घेतला जाणार का हेही महत्त्वाचं आहे.या प्रकरणावर अंजली दमानिया म्हणाल्या, *"हे पाहून अतिशय धक्का बसला आहे. एक पोस्टर जर झळकलं असेल तरी मान शरमेने खाली घालावी लागेल, एवढी विकृती राजकारणात आली आहे. अत्यंत खालच्या दर्जाचं हे कृत्य आहे. पंकजा मुंडे यांना घेरून यावर प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत.".कोण आहे वाल्मिक कराड?वाल्मिक कराड, ज्यांना वाल्मिक अण्णा म्हणून ओळखलं जातं, हे आमदार धनंजय मुंडे यांचे जवळचे सहकारी आणि सल्लागार म्हणून परिचित आहेत. त्यांच्यावर विविध गुन्हेगारी प्रकरणांत (जसे की खंडणी, दहशत) गुंतल्याचे आरोप आहेत. २०२४ मध्ये बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड प्रकरणात त्यांचे नाव जोडले गेले, ज्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर धनंजय मुंडेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा देखील द्यावा लागला होता..परळीचा अण्णा तुरुंगातून बाहेर? Walmik Karad च्या जामीन लढ्याचा नवा ट्विस्ट! MCOCA | Sakal Media | Sakal News.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.