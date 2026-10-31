मराठवाडा

वाल्मिक कराडच्या मुलासह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल, महिलेला मारहाणीचा आरोप; विनयभंगासह POCSO कलमाअंतर्गत गुन्हा

Walmik Karad Son महिलेच्या घरात घुसून बंदुकीने जीवे मारण्याची धमकी देणे, मारहाण करणे, विनयभंग करणे आणि POCSO कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Walmik Karad

Walmik Karad

Esakal

सूरज यादव
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वाल्मिक कराडचा मुलगा सुशील कराडसह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल कऱण्यात आलाय. महिलेच्या घरात घुसून बंदुकीने जीवे मारण्याची धमकी देणे, मारहाण करणे, विनयभंग करणे आणि POCSO कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात सुशील कराडसह अनिल मुंडे आणि गोपी गंजे यांच्यावर एकूण १४ कलमांन्वये सोलापूर शहरात गुन्हा दाखल झालाय.

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Walmik Karad Beed prison