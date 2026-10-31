वाल्मिक कराडच्या मुलासह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल, महिलेला मारहाणीचा आरोप; विनयभंगासह POCSO कलमाअंतर्गत गुन्हा

वाल्मिक कराडचा मुलगा सुशील कराडसह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल कऱण्यात आलाय. महिलेच्या घरात घुसून बंदुकीने जीवे मारण्याची धमकी देणे, मारहाण करणे, विनयभंग करणे आणि POCSO कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात सुशील कराडसह अनिल मुंडे आणि गोपी गंजे यांच्यावर एकूण १४ कलमांन्वये सोलापूर शहरात गुन्हा दाखल झालाय..सुशील कराड आणि त्याच्या साथीदारांनी पीडित महिला, तिचा पती आणि मुलीच्या घरात घुसून त्यांना धमकी दिली आणि मारहाण केली. तसेच बंदुकीचा धाक दाखवत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप आहे. याशिवाय पीडित महिला आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या नावावरील प्लॉट आणि सोने धमकी देऊन स्वतःच्या ताब्यात घेतल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..जनगणनेत ११ नवे प्रश्न, दीड महिना चालेल प्रक्रिया; पहिल्यांदाच दुसरा टप्पा ५० दिवसांचा, कधी सुरुवात?.पीडितेची दोन चारचाकी वाहनेही स्वतःच्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा सर्व प्रकार २०२४ मध्ये घडल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. याप्रकरणी पीडित महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सोलापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी सुशील कराड, अनिल मुंडे आणि गोपी गंजे यांच्याविरोधात विविध कलमांन्वये कारवाई सुरू केली आहे. या प्रकरणात करण्यात आलेल्या आरोपांची पोलिसांकडून चौकशी केली जाणार असून, पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.