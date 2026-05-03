Waluj Crime News: मुरमी फाट्यावर अनोळखी इसमाचा मृतदेह; वाळूज पोलिसांकडून ओळख पटविण्याचे आवाहन

शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील इसरवाडी फाटा ते बिडकीन शेंदूरवादा महामार्गावर मुरमी फाटा परिसरात एका अनोळखी व्यक्ती बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आल्याची घटना रविवारी (ता.तीन) समोर आली आहे. स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत संबंधित व्यक्तीला तातडीने उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र तपासणीअंती डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..मिळालेल्या माहितीनुसार मृत व्यक्तीची अद्याप ओळख पटलेली नसून त्याचे वय अंदाजे ४० ते ४५ वर्षे असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मुरमी फाटा परिसरात ही व्यक्ती बेशुद्ध अवस्थेत पडलेली असल्याचे आढळून आल्यानंतर नागरिकांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली होती. माहिती मिळताच वाळूज पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक कारभारी देवरे हे आपल्या फौज पाट्यासह घटनास्थळी पोहोचून प्राथमिक माहिती घेऊन त्या इसमास पुढील वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात हलविले. डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले..दरम्यान, मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्याचे प्रयत्न सुरू असून संबंधित व्यक्तीबाबत कोणाला माहिती असल्यास किंवा तो कोणाच्या ओळखीचा असल्यास वाळूज पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन पोलिस प्रशासनाने केले आहे.या घटनेची नोंद वाळूज पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून मृत्यूचे नेमके कारण समजण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे.