सेलू: श्री १००८ चिंतामणी पार्श्वनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर संस्थान वालूर (ता. सेलू) येथे सोमवारी (३०) भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी आयोजित मिरवणुकीत समाजबांधव, महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या..जन्म कल्याणक महोत्सवानिमित्त मिरवणूक, अभिषेक, पाळणा आदी धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. येथील जैन श्रावक संघ व सकल जैन समाजातर्फे श्री १००८ भगवान महावीरांच्या जन्म कल्याणक महोत्सवानिमित्त वातावरण भक्तिमय झाले. महिला भाविक, अबालवृद्धांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला..भव्य मिरवणुकीने महोत्सवाचा प्रारंभ सकाळी मंगलमय वातावरणात झाला. 'भगवान महावीर की जय', 'जगा आणि जगू द्या' आदी जयघोषांनी संपूर्ण वालूर गाव दुमदुमून गेले. फुलांनी सजवलेल्या रथातून भगवान महावीरांचा प्रतिमेची मिरवणूक काढण्यात आली. ठिकठिकाणी रांगोळ्या काढून, सुगंधी फुलांची उधळण करून मिरवणुकीचे स्वागत करण्यात आले. पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात निघालेल्या या मिरवणुकीने ग्रामस्थांचे लक्ष वेधून घेतले..मंदिरात विविध कार्यक्रमदुसऱ्या सत्रात मंदिरात धार्मिक विधी पार पडले. यात 'श्री'चा मंगल महामस्तकाभिषेक करण्यात आला. मंत्रोच्चाराच्या जयघोषात भाविकांनी भगवंतांच्या चरणी अर्घ्य अर्पण केले. यानंतर 'पाळणा सोहळा' झाला. भगवंतांच्या जन्माचा आनंद साजरा करत असताना महिला भाविकांनी पाळणा गीते गायली. भाविकांना महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले..अहिंसा संदेशाचे महत्त्वया सोहळ्याप्रसंगी बोलताना समाजातील मान्यवरांनी भगवान महावीरांच्या 'अहिंसा परमो धर्म' आणि 'जीओ और जीने दो' या तत्त्वांचे महत्त्व विशद केले. आजच्या काळात महावीरांची शिकवण जगाला शांततेचा मार्ग दाखवणारी आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले.