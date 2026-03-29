Varkari Sammelan: जिल्हा वारकरी साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘वारकरी’ स्मरणिकेचे ज्येष्ठ कवयित्री अनुराधा पाटील यांच्या हस्ते प्रकाशन

अनिल गाभूड विहामांडवाछत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा वारकरी साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर 'वारकरी' या स्मरणिकेचे प्रकाशन ज्येष्ठ कवयित्री सौ. अनुराधा पाटील यांच्या हस्ते छत्रपती संभाजीनगर येथील त्यांच्या निवासस्थानी दि. २८ मार्च २०२६ रोजी संपन्न झाले..महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषा विभाग, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई तसेच विशाल बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान, पैठण यांच्या संयुक्त विद्यमाने या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. सदर संमेलनाचे अध्यक्ष समीक्षक डॉ. सतीश बडवे होते, तर उद्घाटन संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांच्या हस्ते झाले होते..९४ पानांच्या 'वारकरी' स्मरणिकेत एकूण सोळा लेखांचा समावेश असून, वारकरी संप्रदाय, संत साहित्य, समाजप्रबोधन व आध्यात्मिक विचार यांवर आधारित लेख प्रकाशित करण्यात आले आहेत. तसेच डॉ. सतीश बडवे यांचे अध्यक्षीय भाषण व डॉ. सदानंद मोरे यांची मुलाखतही स्मरणिकेत समाविष्ट करण्यात आली आहे..स्मरणिकेचे संपादक संतोष तांबे असून, कार्यकारी संपादक म्हणून डॉ. गणेश मोहिते यांनी काम पाहिले. संपादक मंडळात संदीप जगदाळे, डॉ. जालिंदर येवले व लक्ष्मण खेडकर यांचा समावेश आहे. संमेलनाचे कार्यवाह संतोष तांबे यांनी आयोजनाची जबाबदारी सांभाळली, तर हभप ज्ञानेश्वर दादा कोल्हापूरकर यांनी स्वागताध्यक्ष म्हणून कार्य केले..प्रकाशन प्रसंगी मराठवाडा साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष प्राचार्य कौतिकराव ठाले पाटील, समीक्षक श्रीधर नांदेडकर, डॉ. गणेश मोहिते, डॉ. हंसराज जाधव, नितीन देशमुख, प्राचार्य संदीप काळे, प्राचार्य कैलास मुके, अनिल देशमुख, प्रवीण काशिद, प्रवीण राऊत आदी उपस्थित होते.