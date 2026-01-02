मराठवाडा

Dharashiv News : पवनचक्की मोबदल्यासाठी शेतकरी थेट टॉवरवर चढले; आत्मदहनाच्या इशाऱ्याने प्रशासन हादरले!

Windmill Compensation : पवनचक्कीच्या तारांसाठी योग्य मोबदला मिळावा, या मागणीसाठी वाशी तालुक्यातील शेतकरी टाँवरवर चढले होते. प्रशासनाच्या मध्यस्थीनंतर कंपनीने लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.
Farmers Protest for Windmill Power Line Compensation

Farmers Protest for Windmill Power Line Compensation

नेताजी नलवडे
वाशी (धाराशिव) : शेतातुन गेलेल्या टाँवरच्या तारांचे प्रति मिटर २२ हजार रुपये देण्याच्या मागणीसाठी पारा ता.वाशी येथील शेतक-यांनी टाँवरवर चढुण शुक्रवार (ता.दोन) रोजी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला.तहसिलदार प्रकाश म्हेञे,पोलीस निरिक्षक शंकर शिंदे यांनी घटनास्थळी दाखल होत संबधीत शेतक-यांशी चर्चा केल्यानतंर व संबधित कंपनीकडुण पुढील सात दिवसात संबधीत शेतक-यांना योग्य मोबदला देण्याचे लेखी आश्वासन संबधीत आंदोलक शेतक-यांना दिल्यानतंर तब्बल पाच तासाने टाँवरवर चढलेले शेतकरी खाली उतरले.

