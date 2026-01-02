Dharashiv News : पवनचक्की मोबदल्यासाठी शेतकरी थेट टॉवरवर चढले; आत्मदहनाच्या इशाऱ्याने प्रशासन हादरले!

वाशी (धाराशिव) : शेतातुन गेलेल्या टाँवरच्या तारांचे प्रति मिटर २२ हजार रुपये देण्याच्या मागणीसाठी पारा ता.वाशी येथील शेतक-यांनी टाँवरवर चढुण शुक्रवार (ता.दोन) रोजी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला.तहसिलदार प्रकाश म्हेञे,पोलीस निरिक्षक शंकर शिंदे यांनी घटनास्थळी दाखल होत संबधीत शेतक-यांशी चर्चा केल्यानतंर व संबधित कंपनीकडुण पुढील सात दिवसात संबधीत शेतक-यांना योग्य मोबदला देण्याचे लेखी आश्वासन संबधीत आंदोलक शेतक-यांना दिल्यानतंर तब्बल पाच तासाने टाँवरवर चढलेले शेतकरी खाली उतरले..याबाबत मिळालेली माहिती अशी पारा ता.वाशी येथील शेतक-यानी २४ डिसेबर रोजी तहसिलदार प्रकाश म्हेञे यांना निवेदन देऊन आमच्या शेतात पवनचक्कीच्या सेरेंटिका कंपनीचे टाँवर झालेले असुन शेतातुन टाँवरच्या तारा गेलेल्या असुन यासाठी आम्हाला कंपनीकडुण योग्य मोबदला दिला नसल्याने सदर कंपनीने ३० डिसेंबर पर्यत तारांचे प्रति मिटर २२ हजार रुपये द्यावेत अन्यथा दोन जानेवारी रोजी पारा येथील टाँवरवर चढुण आत्मदहन करण्याचा ईशारा शेतक-यांनी दिला होता..Marathwada Crime : धारदार तलवारी आणि विनाक्रमांकाची कार जप्त; तिर्थपुरी पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई!.दिलेल्या मुदतीत सदर शेतक-यांची मागणी पुर्ण न झाल्याने संबधीत शेतकरी गोरख काळे , सुनिल काळे , दत्तात्रय काळे , धनंजय काळे ,युवराज काळे , मंगल काळे , सुखदेव काळे , उमराव काळे , भाऊराव काळे सर्व रा.पारा ता.वाशी शुक्रवारी सकाळी दहा वाजता सेरेंटीका पवनचक्कीच्या टाँवरवर आत्मदहन करण्यासाठी सकाळी अकरा वाजता चढले होते.यानतंर घटनेचे गांभीर्य ओळखत तहसिलदार प्रकाश म्हेञे,पोलीस निरिक्षक शंकर शिंदे व संबधीत पवन चक्कीच्या अधिका-यांनी घटनास्थळी दाखल होत..आंदोलणकर्त्या शेतक-यांशी चर्चा करुण पुढील सात दिवसात सदर शेतक-यांना योग्य मोबदला देण्याचे लेखी आश्वासन कंपनीच्या अधिका-यांनी दिल्यानतंर तब्बल पाच तासांनी आत्मदहनासाठी टाँवरवर चढलेले आंदोलक शेतकरी टाँवरवरुन खाली उतरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.