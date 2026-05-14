Marathwada Water Crisis: रोहित्र जळाल्याने रेखानाईक व बालाजीनगर तांड्यात पाणीपुरवठा ठप्प; रखरखत्या उन्हात महिलांची हंडाभर पाण्यासाठी भटकंती

आडूळ : दाभरूळ ग्रामपंचायत अंतर्गत असलेल्या रेखानाईक तांडा व बालाजीनगर तांडा येथे पाणीपुरवठ्याच्या विहिरीवरील रोहित्र जळाल्याने गेल्या अनेक महिन्यांपासून नळाद्वारे होणारा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद पडला आहे. त्यामुळे येथील महिलांवर रखरखत्या उन्हात हंडाभर पाण्यासाठी रानोमाळ भटकंती करण्याची वेळ आली असून ग्रामपंचायत प्रशासन व महावितरण कंपनीच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..दाभरूळ तलाव परिसरातील विहिरीतून पाईपलाईनद्वारे रेखानाईक तांडा व बालाजीनगर येथे पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र पाणीपुरवठा योजनेच्या विहिरीवरील रोहित्र जळाल्याने संपूर्ण योजना ठप्प झाली आहे. ग्रामपंचायतीकडून रोहित्र दुरुस्त करणे किंवा नवीन बसविण्याबाबत वारंवार पाठपुरावा करण्यात आल्याचा दावा केला जात असला तरी अनेक महिने उलटूनही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही..सध्या परिसरात तापमानाचा पारा चांगलाच वाढला असून पिण्याच्या पाण्याची गरज अधिक भासत आहे. अशा परिस्थितीत महिलांना सकाळपासूनच शेतशिवारात फिरून विहिरींमधून शेंदून पाणी आणावे लागत आहे. अनेकदा शेतमालक पाणी देईल की नाही याचीही शाश्वती नसल्याने महिलांना मोठ्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत..येथील नागरिकांनी अनेकवेळा ग्रामपंचायतीकडे पाणीपुरवठा सुरू करण्याची मागणी केली. मात्र प्रशासनाकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचा आरोप महिलांनी केला. रोहित्राची तातडीने दुरुस्ती करून नियमित नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी मागणी संगिता जाधव, मनिषा राठोड, अनिता चव्हाण, पुष्पा राठोड, रेणुका जाधव, मेनका राठोड, निकिता राठोड, द्रोपदाबाई राठोड, कोमल राठोड, लिलाबाई राठोड, आशा राठोड, अश्विनी राठोड, गेंदाबाई राठोड, पायल राठोड, मुक्ताबाई जाधव, लताबाई राठोड, शितल राठोड, काजल राठोड आदींसह ग्रामस्थांनी केली आहे.."आम्हाला कडक उन्हात हंडाभर पाणी शोधत फिरावे लागते. मिळाले तरी शेतमालक पाणी शेंदून देईल याची खात्री नसते. त्यामुळे तात्काळ पाणीपुरवठा सुरू करावा." मनिषा राठोड"उन्हातान्हात मैलोन्मैल भटकंती करून पाणी आणावे लागत आहे. जोपर्यंत नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होत नाही, तोपर्यंत टँकरद्वारे पाणी द्यावे." इंदुबाई राठोड"पाणीपुरवठ्याच्या विहिरीवरील रोहित्र सुरू असून काही बिघाड झाला असल्यास उद्या मी स्वतः जाऊन पाहणी करतो. व काही बिघाड झाला असल्यास लगेच दुरुस्त करण्यात येईल" अभिजित बोबळे, कनिष्ठ अभियंता, पाचोड"रोहित्र जळाल्यामुळे पाणीपुरवठा बंद आहे. रोहित्र दुरुस्त होताच नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात येईल." पंडित सांगळे, ग्रामपंचायत अधिकारी, दाभरूळ.