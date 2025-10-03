मराठवाडा

Beed News: पेट्रोलमध्ये आढळले पाणी; बीड शहरातील पंपावर नागरिक झाले संतप्त

Petrol Scam: बीड शहरातील जाधव पेट्रोल पंपावर पाणीमिश्रित पेट्रोल आढळल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. अनेक वाहनांचे इंजिन बंद पडले असून प्रशासनाकडे कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
Beed News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : बीड शहरातील पेट्रोल पंपावर पाणी मिश्रित पेट्रोल येत असल्याच्या अनेक तक्रारी नागरिकांतून येत आहेत. गुरुवार (ता.दोन) जालना रोडवरील जाधव पेट्रोल पंपावर पाणीमिश्रित पेट्रोल आढळले.

Loading content, please wait...
Beed
Vehicle
water
scam
petrol
Fuel

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com