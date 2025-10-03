Beed News: पेट्रोलमध्ये आढळले पाणी; बीड शहरातील पंपावर नागरिक झाले संतप्त

बीड : बीड शहरातील पेट्रोल पंपावर पाणी मिश्रित पेट्रोल येत असल्याच्या अनेक तक्रारी नागरिकांतून येत आहेत. गुरुवार (ता.दोन) जालना रोडवरील जाधव पेट्रोल पंपावर पाणीमिश्रित पेट्रोल आढळले. .यामुळे अनेक दुचाकी व चारचाकी वाहनांचे इंजिन बंद पडले. वाहनधारकांनी पेट्रोल पंप मालकासमोर संताप व्यक्त केला..मागील काही दिवसांपासून शहरातील विविध पेट्रोल पंपावर पाणी मिसळल्याच्या तक्रारी येत होत्या. मात्र गुरुवारी जालना रोडवरील पंपावर प्रत्यक्षात हा प्रकार उघडकीस आला. यामुळे नागरिकांनी पंप व्यवस्थापनाविरोधात जोरदार नाराजी व्यक्त केली..जाधव पेट्रोल पंपासमोरच करण लोंढे व इतर दुचाकीधारकांनी ठिय्या आंदोलन करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. पाणीमिश्रित पेट्रोलमुळे कालपासूनच अनेक वाहने बंद पडली असून वाहनधारकांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी तत्काळ हा पेट्रोल पंप बंद करण्याची मागणी केली..Thane News: कळव्यात पाण्यासाठी आक्रोश! सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाग समितीवर हंडा मोर्चा.बीड शहरातील सर्व पेट्रोल पंपांची तपासणी करून पेट्रोल, डिझेलमध्ये पाणी आढळल्यास त्या पेट्रोल पंपचालकावर कारवाई करावी व पेट्रोल पंपाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण लोंढे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.