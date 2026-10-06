Ambad Water Scarcity : अंबड शहराला अकरा दिवसानंतर पाणीपुरवठा; नागरिकांना भागवावी लागते विकतच्या पाण्यावर ताण

अंबड - जालना जिल्ह्यातील अंबड शहराला अकरा दिवसानंतर पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यामुळे नागरिकांची पुरेशी तहान भागत नसल्याने नागरिकांना पाण्याचा जार, पाण्याचे टँकर विकत घेण्याची वेळ आली आहे. भर पावसाळयात पाण्यासाठी अशी परिस्थिती असेल तर येणाऱ्या काळात उन्हाळ्यात किती दिवसानंतर पाणी पुरवठा केला जाईल. हे विचारलेच बरे आहे..यावर्षी भर पावसाळयात दमदार हजेरी लावली नाही. यामुळे लघु, पाझर तलाव, मध्यम प्रकल्प पूर्णपणे कोरडाठाक पडत आहे. विहिरी, कूपनलिका यांची पाणी पातळी प्रचंड खालावत चालली आहे. यामुळे शहरातील ज्यांच्याकडे बोअरवेल आहे. त्यांची दिवसरात्र पाण्यासाठी चिंता वाढत चालली आहे..अनेकांचे बोअर आठले -शहरात अनेक भागात बोअरवेल पाण्यावाचून तहानलेले आहे. आडातच नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार, हाच खरा सवाल आहे.शहराला किमान एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचे पालिकेने नियोजन करण्याची नागरिकांची मागणी -शहराला सध्या होत असलेला अकरा दिवसानंतरचा पाणीपुरवठा पुरेसा नाही. यामुळे आतापासूनच पाण्याची समस्या शहरवासियाला भेडसावत आहे. विकतच्या पाण्याने कुठवर तहान भागणार आहे. असा संतप्त सवाल नागरिकांतून जोर धरत आहे..प्रतिक्रिया -नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी पालिकेने नियोजन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा -शहराला किमान एक ते दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा केल्यास नागरिकांची तहान भागण्यास खऱ्या अर्थाने मदत होणार आहे. मात्र दहा ते बारा दिवसाचा कालावधी खूप मोठा झाला. नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी पालिकेने नियोजन करत पाणीपुरवठा करणाऱ्या वेळापत्रकात बदल करून शहरवासीयांना दिलासा द्यायला हवा.- रामेश्वर बुलबुले, नागरिक अंबडशहरात जिकडे तिकडे पाण्याचे जार, पाण्याचे टँकर सुरू -शहरात जिकडे तिकडे पाण्याचे जार,पाण्याचे टँकर विक्री करतानाचे चित्र पाहण्यासाठी मिळत आहे.शहरात दीड हजार, अडीच हजार, चार, पाच हजार लिटर पाण्याचे टँकर विक्री केले जात आहे. टँकरला मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढल्याने टँकरसाठी नंबर लागत आहे.- गणेश बोबडे, नागरिक अंबड.शहरातील शासकीय कार्यालयात पिण्याच्या पाण्याची बोंबाबोंब सुरू आहे. अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकाला कार्यालयात येताना पिण्याच्या पाण्यासाठी घरूनच पाण्याची बॉटल घेऊन यावी लागत आहे. नसता आपली तहान भागविण्यासाठी हॉटेल, उपहारगृहामध्ये पिण्याच्या पाण्याची बिसलेरी विकत घ्यावी लागत आहे. याचबरोबर शहरातील शाळेत हि विद्यार्थ्यांना आता आपल्या सोबत पाण्याच्या बॉटल घेऊन येण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.यामुळे पाणी टंचाईचे गडद सावट निर्माण होण्याची चिन्हं दिसू लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.