Mass Marriage Ceremony : आख्खा गावात लगीन घाई, गावाला आले यात्रेचे स्वरूप; निमगावात सात जोडपे विवाहाच्या पवित्र बंधनात बांधले गेले

अर्धापूर (जिल्हा नांदेड) - आख्खा गावात लगीन घाई... प्रत्येकाच्या घरी पाहुणे मंडळींची रेलचेल, गावाला यात्रेचे स्वरूप.... प्रत्येकाला लग्न मंडपात जाण्याची घाई.., पवित्र मंत्रोच्चार.. गावात जाणाऱ्या प्रत्येक रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा.,.. लोकप्रतिनिधी मांदियाळी.., हे चित्र होते. निमगाव (ता अर्धापूर) होते. निमित्त होते ते आदिवासी कोळी महादेव समाजाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या सामुहिक विवाह सोहळ्याचे. हजारो व-हाडी मंडळींच्या उपस्थितीत २८ व्या विवाह सोहळ्यात सात जोडपे विवाहाच्या पवित्र बंधनात बांधले गेले आहेत..हा विवाह सोहळा म्हणजे वार्षिक स्नेहसंमेलनाचे व आनंदचा उत्सव झाला आहे. हा विवाह सोहळा ठेवलेलं मुहूर्तावर सकाळी अकरा वाजुन पाच मिनिटांनी मंगळवारी (ता. २८) संपन्न झाला. उपस्थितांनी गावकऱ्यांच्या नियोजन, वेळेला देण्यात येणारे महत्त्व, शिस्तीचे कौतुक केले.निमगाव येथील आदिवासी कोळी महादेव समाजाच्या वतीने जिल्हास्तरीय २८ व्या सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते..हा विवाह सोहळा गावा जवळील भव्य पटांगणात आयोजित करण्यात आला होता.यासाठी भव्य मंडप, वधुवरांसाठी स्टेज तयार करण्यात आले होते. अत्यंत साध्य व पारंपरिक पद्धतीने हा सोहळा उत्साहात संपन्न झाला. या विवाह सोहळ्यासाठी पंचक्रोशीतील हजारो नागरिक, पाहुणे मंडळी, लोकप्रतिनिधी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.यावेळी, बाजार समितीचे सभापती संजय देशमुख लहानकर, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष गंगाधर पाटील चाभरेकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख बबनराव बारसे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक दत्ता पाटील पांगरीकर, उपशिक्षण अधिकारी शिवाजी नाईकवाडे , डॉ लक्ष्मण इंगोले, आनंदराव पाटील भंडारे, बाजार समितीचे संचालक निळकंठ मदने, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य रामराव भालेराव नागोराव भांगे, नामदेव दुधाटे, चंद्रमुणी लोणे, प्रकाश सितापराव, सुनील लोहरे ,आदी उपस्थित होते..काही क्षणात पंगतीचे आयोजनया विवाह सोहळ्यात उपस्थित सर्व व-हाडी मंडळींना भारतीय पद्धतीने पंगतीत बसून भोजन देण्यात आले. विवाह सोहळा संपन्न झाल्यानंतर काही क्षणातच पंगतीचे नियोजन करून भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली. हा विवाह सोहळा ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तरुणांनी हा विवाह सोहळा यशस्वीपणे पार पडला. या सोहळ्यासाठी समाजातील दानशूर व्यक्तींनी सढळ हातांनी मदत केली.