कोण आहेत IAS आशिमा मित्तल? मनोज जरांगेंशी चर्चेला गेलेल्या शिष्टमंडळातील महिला अधिकारी

Manoj Jarange Patil Protest: अंतरवाली सराटीत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचं गेल्या सहा दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे. सरकारकडून अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी रात्री मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेत चर्चा केली पण जरांगे पाटील हे मंत्र्यांनी भेट घ्यावी यावर ठाम आहेत. आपल्या मागण्या सरकारी स्तरावरच्या असल्यानं अधिकारी, पोलीस यांच्याशी चर्चा करून फायदा नसल्याचं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलंय. जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये जालन्याच्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, पोलीस अधीक्षक तेघबीरसिंग संधू यांना शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी म्हणून अंतरवालीत पाठवण्यात आलं होतं..जिल्हाधिकारी मित्तल यांना जरांगे पाटील यांनी तुमचा वेळ वाया घालवू नका. ज्यांनी तुम्हाला इकडं पाठवलं त्यांनीच इथं यायला पाहिजे. तुम्ही जिल्ह्याचे प्रमुख आहात. तुमचा काही दोष नाही असं म्हटलं. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करताना सरकार सकारात्मक असल्याचं सांगत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली..संत पुन्हा बनला CRPF जवान! नोकरी गमावल्यानंतर धरलेली आध्यात्माची वाट, पण २५ वर्षांनी झाला चमत्कार अन्....मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची विचारपूस जिल्हाधिकार आशिमा मित्तल यांनी केली. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णयही जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी वाचून दाखवले. पण जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सरकारची बाजू मांडली जात असल्यानं मनोज जरांगे पाटील यांनी संताप व्यक्त केला. तसंच त्यात तुमचा दोष नसल्याचंही म्हटलं.कामात फाशी घ्यावी लागली तरी चालेल - आयएएस मित्तलमाझ्याशी चर्चा करणाऱ्या नेत्यांवर फाशी घेण्याची वेळ आलीय असं जरांगे पाटील म्हणाले. यावर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल म्हणाल्या की, कामात मला फाशी घेण्याची वेळ आली तरी चालेल. मी जिल्हाधिकारी असून सरकारचं मत त्यांना सांगितलं. .कोण आहेत आयएएस आशिमा मित्तल?आशिमा मित्तल या मूळच्या राजस्थानमधील जयपूरच्या रहिवासी आहेत. आयआयटी मुंबईतून त्यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंगमधून बिटेक पूर्ण केलंय. याशिवाय मानववंशशास्त्र विषयातून एमए पूर्ण केले आहे. त्यांनी शंकर दयाल शर्मा सुवर्णपदकही पटकावलं आहे..युपीएससीच्या २०१८च्या परीक्षेत त्यांनी देशात १२ वी रँक मिळवली. आशिमा मित्तल या महाराष्ट्र केडरच्या २०१८च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी आहेत. डहाणुत त्यांनी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी म्हणून काम केलंय. याशिवाय नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सीईओसुद्धा होत्या. वर्षभरापूर्वीच जालन्याच्या जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झालीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.