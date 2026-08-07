Kalamb Drugs Racket : कळंबच्या ड्रग्ज रॅकेटचा ‘किंगपिन’ कोण?; बीड-पुणे कनेक्शन पोलीस तपासात उघड, पुरवठादार, विक्रेते आणि सेवन करणारे पोलिसांच्या रडारवर

कळंब - कळंब शहरातील ड्रग्ज तस्करीचे जाळे नेमके कुठपर्यंत पसरले आहे, आणि या रॅकेटचा खरा ‘किंगपिन’ कोण, याचा शोध घेण्यात पोलिसांना महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागले आहेत. या प्रकरणात दोन नवीन आरोपी उघड झाले असून ड्रग्ज रॅकेटचे बीड आणि पुणे कनेक्शन समोर येत आहे. या कनेक्शनचा तपास करण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना झाली आहेत. दरम्यान या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या दोघा आरोपीना शुक्रवार (ता. सात) कळंब न्यायालयासमोर हजर केले असता, त्यांना सोमवार (ता.10) पर्यंत पोलीस कोठीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत..कळंब शहरात ड्रग्जचा पुरवठा करणारे, त्याची विक्री करणारे तसेच सेवन करणारे अशा तिन्ही घटकांवर पोलिसांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे या कारवाईची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पोलिसांच्या तपासात ड्रग्ज नेमके कुठून आणले जात होते,शहरात कोणाला पुरविले जात होते, आणि या व्यवहारामागे आणखी कोण? सहभागी आहे, याचा शोध घेतला जात आहे..स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पोलिस निरीक्षक विनोद इज्जपवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करून निखिल युवराज जाधव, अरविंद दादाराव कांबळे रा. कळंब या दोघांना अटक केली होती. त्यांच्याकडून ११.२१ ग्रॅम एमडी ड्रग्जच्या २९ पुड्या जप्त करण्यात आल्या होत्या. या कारवाईनंतर कळंब शहरात ड्रग्ज विक्रीचे मोठे रॅकेट असल्याचे समोर येत आहे.दरम्यान, अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींची पोलिस कोठडी शुक्रवार (ता. ७) रोजी संपल्याने त्यांना कळंब येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. त्यामुळे पुढील तपासात आणखी महत्त्वाचे खुलासे उघड होण्याची शक्यता आहे..‘माझ्या कळंबला कुठे नेऊन ठेवलं?’कळंब शहरात ड्रग्ज विक्री व सेवनाचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शहरातील तरुणाईपर्यंत ड्रग्ज पोहोचले कसे, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. ड्रग्ज कोण खरेदी करीत होते? ते कोणाकडून आणले जात होते? शहरात हा प्रकार कधीपासून सुरू आहे? आणि या संपूर्ण जाळ्यामागे नेमका कोणाचा हात आहे?असे अनेक प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.कळंब शहरात ड्रग्जचा व्यवसाय होत असल्याची चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू होती. मात्र स्थानिक गुन्हे शाखेने केलेल्या कारवाईनंतर या चर्चेला ठोस आधार मिळाला आहे.त्यामुळे आता केवळ किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत कारवाई मर्यादित न ठेवता ड्रग्जच्या पुरवठ्याची मूळ साखळी शोधून काढण्याचे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.तरुणाईला ड्रग्जच्या विळख्यात ओढणारे कोण?.ड्रग्जचा पुरवठा करणारे मुख्य सूत्रधार कोण आहेत, बीड-पुणे कनेक्शनमधून कळंबपर्यंत ड्रग्जची साखळी कशी पोहोचली, शहरात त्याची विक्री कोण करीत होते. आणि या रॅकेटमध्ये आणखी किती जणांचा सहभाग आहे, याचा तपास सुरू आहे.पोलिस अधीक्षक रितु खोखर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कळंब पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शकील शेख तपास करीत आहेत.जिल्हा सरकारी वकील ॲड. महेंद्र देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारी वकील ॲड. आशीष कुलकर्णी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडत आहेत. आता पोलिसांच्या तपासाची दिशा ‘ड्रग्ज कुठे सापडले?’ यापेक्षा ‘ड्रग्जचा खरा पुरवठादार कोण आणि या रॅकेटचा किंगपिन कोण?’या प्रश्नाकडे वळली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत कळंबच्या ड्रग्ज रॅकेटबाबत आणखी धक्कादायक माहिती समोर येते का, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.