Adul Accident : भरधाव बसच्या धडकेत दुचाकीस्वार पत्नी जागीच ठार, तर पती गंभीर जखमी

आडूळ - भरधाव राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसच्या धडकेत रास्ता ओलांडणाऱ्या दुचाकीस्वाराला उडविल्याने दुचाकीवरील एक महिला बसच्या चाकाखाली चिरडून जागीच ठार झाली तर तिचा पती गंभीररित्या जखमी झाल्याची घटना रविवारी (ता. २६) रोजी दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गवरील दाभरुळ गावाजवळील रोहिलागड फाट्यावर घडली. कमल शामराव देवघरे मयत महिलेचे तर शामराव देवघरे असे जखमीचे नाव आहे..या अपघाताबाबत पोलिसांनी सांगितले की, पैठण तालुक्यातील वरुडी येथील शामराव देवघरे व त्यांची पत्नी कमल शामराव देवघरे हे दोघे पती - पत्नी दाभरूळ येथे नातेवाईकांकडे सावडण्याच्या कार्यक्रमासाठी आले होते.सावडण्याचा कार्यक्रम आटोपून आज दुपारी दुचाकी क्रमांक (एम एच २० एफ बी ३५५८) ने ते दाभरूळहुन थापटी तांडा मार्गे वरुडी येथे आपल्या घरी परत जात असताना रोहिलागड फाट्यावर रास्ता ओलांडते वेळेस पाचोडकडून - आडूळ कडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या एस टी बस क्रमांक ( एम एच ०९ ई एम ९६५८ ) ने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली..यात दुचाकीस्वार महिला कमल शामराव देवघरे (वय-४८ वर्षे) या बसच्या चाकाखाली येवून चिरडल्याने गेल्याने त्या जागीच ठार झाल्या तर त्यांचे पती शामराव आनंदराव देवघरे ( वय ५३ ) हे गंभीररीत्या जखमी झाले. हा अपघात एवढा भिषण होता की सदरील बसच्या पाठीमागच्या चाकाखाली चिरडल्याने कमल देवघरे यांचा घटनास्थळीच दुर्दैवी मृत्यू झाला.शामराव देवघरे यांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालय दाखल करण्यात आले आहे. अपघाताची माहिती मिळताच आडुळ बिट जमादार रणजितसिंग दुलत यांनी घटनास्थळी धाव घेवून वाहतुक सुरळीत केली..या अपघाताची नोंद पाचोड पोलिस ठाण्यात घेण्यात आली असून पुढिल तपास ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक राम बाराहाते, रविंद्र आंबेकर करीत आहे. मयत कमल देवघरे यांच्या पश्चात दोन मुले, एक मुलगी, सुन असा परिवार आहे..