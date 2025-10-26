मराठवाडा

Adul Accident : भरधाव बसच्या धडकेत दुचाकीस्वार पत्नी जागीच ठार, तर पती गंभीर जखमी

भरधाव राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसच्या धडकेत रास्ता ओलांडणाऱ्या दुचाकीस्वाराला उडविल्याने दुचाकीवरील एक महिला बसच्या चाकाखाली चिरडून जागीच ठार झाली.
आडूळ - भरधाव राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसच्या धडकेत रास्ता ओलांडणाऱ्या दुचाकीस्वाराला उडविल्याने दुचाकीवरील एक महिला बसच्या चाकाखाली चिरडून जागीच ठार झाली तर तिचा पती गंभीररित्या जखमी झाल्याची घटना रविवारी (ता. २६) रोजी दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गवरील दाभरुळ गावाजवळील रोहिलागड फाट्यावर घडली. कमल शामराव देवघरे मयत महिलेचे तर शामराव देवघरे असे जखमीचे नाव आहे.

