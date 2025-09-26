Ramdas Athawale: ओला दुष्काळाच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांशी बोलू; मंत्री रामदास आठवले यांची माहिती

धाराशिव : अतिवृष्टीमुळे धाराशिव जिल्ह्यासह अन्यत्र पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणार आहे. .केंद्राकडूनही अधिकच्या मदतीसाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली. आठवले यांनी गुरुवारी (ता. २५) बोरखेडा (ता. धाराशिव) गावाला भेट देऊन नुकसानीची पाहणी केली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कीर्तीकिरण पुजार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलिस अधीक्षक रितु खोखर, निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव, रिपब्लिकन पक्षाचे जॉइंट सेक्रेटरी राजाभाऊ ओहाळ, प्रदेश सचिव संजयकुमार बनसोडे, जिल्हाध्यक्ष विद्यानंद बनसोडे आदी उपस्थित होते..Devendra Fadnavis: ...तेव्हा पाणी नव्हतं, आता पाण्यानं थैमान घातलंय, ७ वर्षांपूर्वीची आठवण सांगत मुख्यमंत्री नेमकं काय म्हणाले? .आठवले म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यात १९९२ नंतर यंदा मोठा पाऊस झाला आहे. त्यात पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अद्यापही अनेक भागांतील पिकांमध्ये तीन ते चार फूट पाणी आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी शेतकऱ्यांकडून मागणी होत आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी बोलणार आहे. ओला दुष्काळ जाहीर केला तर दिलासा मिळेल तसेच अधिकची मदतही मिळेल. केंद्राकडूनही अधिकची मदत मिळावी, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. ऑगस्टपर्यंत झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे झाले असून राज्य सरकारने १८९ कोटींची मदत जाहीर केली आहे.’’.नदीजोड प्रकल्पाला गती देण्याची गरजपरतीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात पाऊस होऊन नद्यांना पूर येतो. पिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे पाण्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सरकारने नद्या जोडण्याचा कार्यक्रम हाती घेऊन त्याला गती देण्याची गरज आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून मदत कशी मिळेल, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कोणताही भाग दुष्काळग्रस्त राहू नये, त्या भागाला पाणी मिळावे, यासाठी सिंचनक्षेत्र वाढविण्याबरोबरच वीजनिर्मिती व्हावी, या दृष्टीने नदीजोड प्रकल्प ही संकल्पना मांडली होती. त्यामुळे नदीजोड प्रकल्पाला गती देण्यासंदर्भात राज्य सरकारशी बोलणार असल्याचे आठवले यांनी सांगितले..Heavy Rain : शेतकऱ्यांच्या हातून खरीप पीक गेले, मोठे आर्थिक नुकसान, पंचनामे कधी, शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल.बीड तालुक्यात पाहणीबीड ः केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी गुरुवारी बीड तालुक्यातील आहेर चिंचोली येथे शेती नुकसानीची पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी संवाद साधून माहिती घेतली. पक्षाच्या युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष पप्पू कागदे, तहसीलदार चंद्रकांत शेळके आदी सोबत होते. आता काहीही उत्पादन मिळणार नाही, अशी स्थिती असून सरकारने तत्काळ भरीव मदत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. केंद्राकडेही हा प्रश्न मांडण्याचा शब्द आठवले यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.