Winter Health: थंडीत वृद्धांमध्ये वाढतात रक्तदाब, पक्षाघातांसारखे आजार

Winter Season and Its Health Benefits: सर्व ऋतूंमध्ये हिवाळा शरीरासाठी लाभदायक आहे, परंतु वृद्ध आणि हृदयरोगी लोकांसाठी काळजी आवश्यक आहे. थंडीमध्ये हृदयविकाराचा धोका वाढतो.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : सर्व ऋतूंमध्ये हिवाळा मानवी शरीरासाठी सर्वाधिक आरोग्यदायी मानला जातो. खाल्लेल्या अन्नाचे पचन चांगले होते. रात्र अधिक असल्याने झोपही अधिक लागते. त्यामुळे मानसिक शांतता व शरीराला आराम मिळतो. पण वृद्धांसाठी हा ऋतू मात्र धोकादायक असल्याने त्यांची काळजी घेणे आवश्‍यक असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे.

