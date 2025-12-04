Winter Health: थंडीत वृद्धांमध्ये वाढतात रक्तदाब, पक्षाघातांसारखे आजार

बीड : सर्व ऋतूंमध्ये हिवाळा मानवी शरीरासाठी सर्वाधिक आरोग्यदायी मानला जातो. खाल्लेल्या अन्नाचे पचन चांगले होते. रात्र अधिक असल्याने झोपही अधिक लागते. त्यामुळे मानसिक शांतता व शरीराला आराम मिळतो. पण वृद्धांसाठी हा ऋतू मात्र धोकादायक असल्याने त्यांची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे..या काळात हृदयविकार, अर्धांगवायू (पॅरालिसीस), थंडीमुळे होणारी हृदयाची धडधड, सांधेदुखी यासारखे आजार वाढतात. थंडीमध्ये रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. त्यामुळे रक्तदाब वाढतो, रक्तातील गाठी वाढल्याने त्याचा परिणाम हृदयाच्या कार्यावर होतो. त्यामुळे थंडीमध्ये हृदयविकाराचा धक्का येण्याचा धोका असतो..Winter Diet & Fitness Tips: थंडीच्या दिवसांत भूक वाढते आणि वजनही; पण 'हे' बदल केले तर एन्जॉय करता येतं हिवाळ्यातलं खाणं.थकवा, दम लागणे, छातीत जडपणा वाटणे ही लक्षणेदेखील आढळून येतात. त्यामुळे हिवाळा आरोग्यासाठी लाभदायक असला, तरी थंडीमध्ये विशेषतः हृदयरोगाच्या रुग्णांनी अधिक काळजी घ्यावी..सर्दीपासून संरक्षण महत्त्वाचेदमा व श्वसनाचे आजार असलेल्या रुग्णांनाही हा काळ धोक्याचा आहे. त्यासाठी डॉक्टरांनी सांगितलेली सर्व औषधे नियमित घ्यावीत. अशा रुग्णांनी ॲलर्जी असलेले पदार्थदेखील टाळावेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हिवाळ्यामध्ये हृदयविकाराचे आणि पक्षघाताचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे शरीर आतून व बाहेरून गरम राहील, याची विशेष काळजी घेणे महत्त्वाचे असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. दूध, तूप, मटण, मासे, हिवाळी भाज्यांमध्ये गूळ, तीळ, साखर, सुका खजूर यांचा वापर करावा..काय काळजी घ्यावीवृद्धांना शरीर गरम ठेवणारा आहार द्यावा. दूध, तूप, मटण, मासे, गूळ, तिळाचे लाडू, गरम अन्न द्यावे. तसेच लवकर झोपणे व लवकर उठणे आवश्यक आहे. वृद्धांना व्यायाम शक्य नसेल तरी घरातल्या घरात अधिक चालायला व फिरायला लावणे गरजेचे आहे. तेलकट पदार्थ कमी द्यावेत. रक्तदाब व मधुमेह असणाऱ्यांनी औषधी नियमित घ्यावी. कोमट पाण्याने शरीर धुणे, नेहमी मालिश करणे, तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. सकाळची थंडीतली वॉकिंग टाळावी. या काळात आजारपणात वृद्धांना स्वतःजवळील औषधे देऊ नयेत..Winter Health Care : हिवाळ्यात आरोग्य जपा! कोणते आजार वाढतात अन् त्यावर काय करावे? वाचा एका क्लिकवर.प्रत्येक ऋतूचे मानवी शरीरावर वेगवेगळे परिणाम होतात. या काळात रक्तवाहिन्या आकुंचन पावण्यामुळे हृदयविकार व पक्षघाताचा धोका असतो. हिवाळ्याच्या ऋतूत वृद्धांचे आजार अधिक प्रमाणात आढळतात.- डॉ. संजय राऊत, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, बीड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.