Beed News: गरोदर महिलेच्या जिवाशी खेळ कशासाठी? लेबर रूमसमोरच महिलेची प्रसूती, बीड जिल्हा रुग्णालयातील प्रकार

बीड: खासगी डॉक्टरांनी प्रसूतीसाठी दिलेल्या तारखेच्या दोन दिवसांनी शिरूर ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झालेल्या महिलेला शनिवारी जिल्हा रुग्णालयात रेफर करण्यात आले..तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी करत प्रसूतीसाठी वेळ लागेल, असे सांगितले. दिवसभर थांबल्यानंतर कळा येत नसल्याने उपचार केल्यानंतर शनिवारी सायंकाळी पोटदुखी व कळा येण्याच्या वेदना सुरू झाल्या, मात्र लेबर वार्डमधील कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार अरेरावी झाली. कळा येत असल्याची कल्पना देऊनदेखील 'बाहेर बसा' असे म्हणत दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी महिलेची लेबर वॉर्डसमोरील गेटसमोरच प्रसूती झाली..या प्रकाराची माहिती वरिष्ठांना मिळाल्यानंतर, वॉर्डमधील नर्स आणि मावशांनी महिलेला आणि तिच्या नातेवाइकांना दमदाटी करत 'असे काहीच झाले नाही,' असे अभिप्राय लिहून घेतले. जिल्हा रुग्णालयातील आरोग्यसेवा दर्जेदार होत असून, येथे वरिष्ठ अधिकारी व डॉक्टर विविध अवघड शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडत आहेत; तसेच सुसज्ज कार्डियाक कॅथलॅब रुग्णांसाठी वरदान ठरत आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या अरेरावी आणि रुग्णांची होत असलेली हेळसांड हा प्रकार गंभीर आहे..शनिवारी सकाळी दहाच्या सुमारास महिला जिल्हा रुग्णालयात दाखल झाली. लेबर रूममधील डॉक्टरांनी तपासणी करत वेळ लागेल असे सांगितले; पण नंतर तपासणीसाठी पुन्हा बोलावले नाही. रात्री नऊच्या सुमारास वेदना वाढल्याचे कळविले असतानाही मावशांनी आणि परिचारिकांनी वेळ लागेल, असे सांगून दुर्लक्ष केले. रात्री दहा ते साडेदहादरम्यान लेबर रूमच्या गेटसमोरील जागेवर प्रसूती झाली. त्यानंतर नर्स आणि मावशांनी बाळाला १० ते १५ मिनिटांनी घेतले. वरिष्ठांनी या घटनेची दखल घेतली; तरीही वॉर्डमधील परिचारिकांनी नातेवाइकांकडून, असे काहीच झाले नाही आणि सर्व सेवा योग्य दिल्या, असे अभिप्राय लिहून घेतले..रुग्णांचा होतोय नाइलाजजिल्हा रुग्णालयातील आरोग्यसेवा उत्तम असून, जिल्ह्यातून नागरिक येथे उपचारासाठी येतात. मात्र, प्रसूती वॉर्डसह इतर वॉर्डांतील नर्स व मावशांची रुग्ण आणि नातेवाइक यांच्यासोबतची वागणूक योग्य नाही; तसेच त्यांची भाषा दमदाटीची आणि उद्धट आहे. खेड्यापाड्यांतून येणारे रुग्ण यामुळे त्रस्त होऊन पुढील उपचारासाठी इतरत्र जातात किंवा नाइलाजाने तेथेच थांबतात. या प्रकारामुळेच लेबर रूमजवळ महिला प्रसूत झाली, असे इतर रुग्णांच्या नातेवाइकांनी सांगितले..Health Department: वैद्यकीय सेवा एका क्लिकवर मिळणार, रुग्णांची अडचण दूर होणार; महापालिकेची नवी योजना.रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर तज्ज्ञ डॉक्टरांनी तपासणी केली. सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास लेबर रूममध्ये कळा येण्यासाठी औषध दिले गेले आणि कळा सुरू झाल्या. मात्र, प्रसूतीसाठी परत येत असताना वॉर्डमध्येच लेबर रूमच्या दाराजवळ प्रसूती झाली. तत्काळ डॉक्टर आणि नर्स यांनी महिलेकडे धाव घेत पुढील उपचाराची प्रक्रिया केली.- संतोष शहाणे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक, बीड.