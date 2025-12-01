मराठवाडा

Dharashiv Crime : ‘मला सांभाळ’चा आग्रह धरल्याने महिलेचा खून; संशयितास सात दिवसांची पोलिस कोठडी

ढोकी रेल्वेफाटकाजवळ मृतावस्थेत आढळलेल्या महिलेचा खून अनैतिक संबंधातून झाला असून, या प्रकरणात नवीन माहिती आली समोर.
crime

crime

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ढोकी (जि. धाराशिव) - ढोकी रेल्वेफाटकाजवळ मृतावस्थेत आढळलेल्या महिलेचा खून अनैतिक संबंधातून झाला असून, या प्रकरणात नवीन माहिती समोर आली आहे. ‘मला सांभाळ; नसता मी पोलिसांत जाते’ अशी धमकी दिल्याने तिचा खून केल्याची कबुली आरोपीने रविवारी (ता. ३०) दिली.

Loading content, please wait...
crime
village
death
Police Custody
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com