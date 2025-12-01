Dharashiv Crime : ‘मला सांभाळ’चा आग्रह धरल्याने महिलेचा खून; संशयितास सात दिवसांची पोलिस कोठडी

ढोकी (जि. धाराशिव) - ढोकी रेल्वेफाटकाजवळ मृतावस्थेत आढळलेल्या महिलेचा खून अनैतिक संबंधातून झाला असून, या प्रकरणात नवीन माहिती समोर आली आहे. ‘मला सांभाळ; नसता मी पोलिसांत जाते’ अशी धमकी दिल्याने तिचा खून केल्याची कबुली आरोपीने रविवारी (ता. ३०) दिली..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अनिकेत महादेव कांबळे (रा. नितळी, ता. धाराशिव, ह.मु. पंचशील कॉलनी, गणेशनगर, वाकड, पुणे) याचे मृत राणी विलास गायकवाड (वय २६) हिच्यासोबत २०२३ पासून प्रेमसंबंध होते.गेल्या काही दिवसांपासून ‘मला वेगळे ठेव, तसेच माझा सांभाळ कर’ असा तगादा लावत ती पोलिसांत तक्रार देण्याची धमकी देत असल्याने तिचा खून केल्याची कबुली अनिकेतने दिली. बुधवारी (ता. २६) सकाळी राणीला कारने आणून ढोकी टी पॉइंटवर डोक्यात लोखंडी रॉड मारून तिचा खून केला. त्यानंतर पेट्रोल टाकून मृतदेह पेटवून दिल्याचे सांगितले..दरम्यान, आरोपीस ताब्यात घेत शनिवारी (ता. २९) मध्यरात्री तीनला ढोकी पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. रविवारी (ता. ३०) धाराशिव न्यायालयासमोर हजर केले त्याला सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.गुरुवारी (ता. २७) ढोकी रेल्वेफाटकाजवळ एका महिलेचा अर्धवट जळालेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला होता. या प्रकरणी सुरवातीस अकस्मात मृत्यूची नोंद ढोकी पोलिसांत करण्यात आली होती. दरम्यान, बुधवारी (ता. २६) वाकड पोलिसांत ही महिला बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल झाली होती..ही तक्रार व मृत महिलेच्या मृतदेहात साम्य आढळल्याने महिलेच्या नातेवाइकांनी ढोकी पोलिस ठाणे गाठून मृतदेहाची पाहणी केली. बांगड्या, जोडवे, दाग-दागिने व फोटो यात साम्य आढळल्याने मृतदेहाची ओळख पटली. तत्पूर्वी वाकड पोलिसांनी आरोपीला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले; मात्र त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. ढोकी पोलिसांनी वाकड पोलिसांच्या मदतीने आरोपीला ताब्यात घेत खाक्या दाखवताच त्याने खून केल्याची कबुली दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.