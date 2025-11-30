Crime News : ‘त्या’ महिलेचा झाला अनैतिक संबंधातून खून; ढोकी रेल्वेफाटकाजवळ आढळला होता मृतदेह

ढोकी (जि. धाराशिव) - रेल्वेफाटकाजवळ गुरुवारी (ता. २७) मृतावस्थेत आढळलेल्या महिलेची ओळख पटली आहे. अनैतिक संबंधातून सदर महिलेला पळवून आणत तीक्ष्ण हत्याराने खून केल्यानंतर पेट्रोल टाकून मृतदेह जाळून टाकल्याचे उघड झाले आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुरुवारी सकाळी ढोकीपासून काही अंतरावर असलेल्या रेल्वेफाटकाजवळ एका महिलेचा अर्धवट जळालेला मृतदेह आढळून आला. ढोकी पोलिसांनी पंचनामा करीत गुन्हा नोंद केला.तपासात वाकड (पुणे) पोलिस ठाण्यात राणी विलास गायकवाड (वय-२६) या विवाहित महिलेस अनिकेत महादेव कांबळे (वय-३५, रा. पंचशील कॉलनी, गणेशनगर, वाकड, पुणे) याने बुधवारी (ता. २६) सकाळी वाहनातून पळवून नेल्याच्या संशयावरून मिसिंग दाखल झाल्याचे स्पष्ट झाले..ढोकी पोलिसांनी मृत महिलेचे पाठविलेले छायाचित्र वाकड व पुणे या शोध ग्रुपवर व्हायरल झाले होते. त्यावरून वाकड पोलिसांनी ढोकी पोलिस, तसेच मिसिंगची तक्रार देणाऱ्या नातेवाइकांसोबत संपर्क साधला.त्यानंतर नातेवाइकांनी शनिवारी (ता. २९) ढोकी पोलिसांशी संपर्क साधला. तसेच शीतगृहात ठेवलेल्या मृतदेहाची पाहणी केल्यानंतर मृत महिलेची ओळख पटली. त्यानंतर नातेवाइकांनी मृतदेह ताब्यात घेतला. अनैतिक संबंधातून खून झाल्याचा पोलिसांचा संशय आहे..दरम्यान, या प्रकरणी मृत महिलेचा पती विशाल गायकवाड, सासू व दीर यांनी संशयित आरोपी अनिकेत महादेव कांबळे याने राणी गायकवाड हिला आमिष दाखवून २६ नोव्हेंबरला सकाळी सहाच्या सुमारास वाहनात बसवून पळवून नेत तीक्ष्ण हत्याराने वार करीत ठार मारले. तसेच पेट्रोल टाकून मृतदेह जाळून रेल्वेफाटकाजवळ आणून टाकल्याचा जबाब दिला..त्यावरून संशयित अनिकेत कांबळे याला ढोकी पोलिसांनी वाकड पोलिसांच्या मदतीने ताब्यात घेतले. पोलिस अधीक्षक रितू खोखर व उपविभागीय पोलिस अधिकारी संजय पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक विलास हजारे तपास करीत आहेत. दरम्यान, मृत महिलेला सहा वर्षांची मुलगी व पाच वर्षांचा मुलगा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.