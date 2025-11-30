मराठवाडा

Crime News : ‘त्या’ महिलेचा झाला अनैतिक संबंधातून खून; ढोकी रेल्वेफाटकाजवळ आढळला होता मृतदेह

रेल्वेफाटकाजवळ गुरुवारी (ता. २७) मृतावस्थेत आढळलेल्या महिलेची ओळख पटली.
ढोकी (जि. धाराशिव) - रेल्वेफाटकाजवळ गुरुवारी (ता. २७) मृतावस्थेत आढळलेल्या महिलेची ओळख पटली आहे. अनैतिक संबंधातून सदर महिलेला पळवून आणत तीक्ष्ण हत्याराने खून केल्यानंतर पेट्रोल टाकून मृतदेह जाळून टाकल्याचे उघड झाले आहे.

