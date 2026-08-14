मराठवाडा

Degloor Crime : ब्लॅकमेलिंग करून महिलेचे वारंवार लैंगिक शोषण; अश्लील फोटो व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रसारित, आरोपी अटकेत

महिलेचे संमतीशिवाय अश्लील फोटो काढून ते पतीला पाठविण्याची धमकी देत वारंवार लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार आला समोर.
Crime

crime

Esakal

अनिल कदम
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देगलूर - मरखेल येथील एका महिलेचे संमतीशिवाय अश्लील फोटो काढून ते पतीला पाठविण्याची धमकी देत वारंवार लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एवढ्यावरच न थांबता संबंधित महिलेचे फोटो व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रसारित केल्याची तक्रार पोलिसांकडे दाखल झाली आहे.

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