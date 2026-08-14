Degloor Crime : ब्लॅकमेलिंग करून महिलेचे वारंवार लैंगिक शोषण; अश्लील फोटो व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रसारित, आरोपी अटकेत

देगलूर - मरखेल येथील एका महिलेचे संमतीशिवाय अश्लील फोटो काढून ते पतीला पाठविण्याची धमकी देत वारंवार लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एवढ्यावरच न थांबता संबंधित महिलेचे फोटो व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रसारित केल्याची तक्रार पोलिसांकडे दाखल झाली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित महिलेने १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी मरखेल पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी आरोपी अशोक मष्णाजी इनलावार हा महिला घरी एकटी असताना तिच्या घरी आला. त्यावेळी त्याने महिलेचे आक्षेपार्ह सेल्फी फोटो मोबाईलमध्ये काढल्याचा आरोप आहे.फोटो काढल्यानंतर तो सेल्फी फोटो पतीला पाठविण्याची धमकी देत आरोपीने महिलेला अनेक दिवस ब्लॅकमेल केले. या धमकीचा गैरफायदा घेत तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..दरम्यान, ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी महिलेचे फोटो मरखेल येथील "व्हॉट्सॲप ग्रुपवर"अशोक मष्णा ईनलावार सार्वजनिक केला.त्या नंतर अन्यायग्रस्त महिला आणि तिचा पोलिसांकडे धाव घेतली. पण मरखेल पोलीस स्टेशनचे रवी हुंडेकर यांनी सुरुवातीला फिर्यादी महिलीची तक्रार घेण्यात टाळाटाळ करुन अर्वाच बोलण्याचाही प्रताप केल्याची चर्चा आहे..शेवटी पिडीत महिलेच्या पतीने, तक्रार घेत नसताल तर तसे लिहून द्या. असे म्हणताच, फौजदार पवार यांच्या मध्यस्थीने पिडीत महिलेच्या तक्रारीवरून मरखेल पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.गुन्हा क्र. १४१/२०२६ अन्वये BNS कलम ६४(२)(M), ३५१(२) तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम ६६ (E) आणि ६७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिसांनी आरोपी अशोक मष्णाजी इनलावार याला अटक केली असून, पुढील तपास परीविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक वैभव पडवळ करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.