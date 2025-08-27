Electric Shock : विजेच्या खांबावरील वीज प्रवाहित तार तुटून पडल्याने विजेच्या जबर धक्क्याने महिला गंभीर जखमी

जिंतूर - बुधवारी (ता. २७) सर्वत्र श्रीगणेशाच्या स्वागताची तयारी सुरू असताना यादिवशी सकाळी नऊच्या सुमारास तालुक्यातील पाचलेगाव येथे विजेच्या खांबावरील वीज प्रवाहित तार तुटून पडल्याने विजेच्या जबर धक्क्याने महिला गंभीर जखमी झाली. ज्योती गोपाळ रणखांब (वय-३२) असे जखमी महिलेचे नाव आहे.ज्योती ह्या सकाळच्या वेळी रस्यावरून जात असताना विजेच्या खांबावर लोंबकळत असलेली विद्युत तार अचानक तुटून खाली पडली. तेव्हा जवळच असलेल्या ज्योती यांना विजेचा जबर धक्का बसल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांच्यावर जिंतूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच महावितरणचे कर्मचारी गजानन ढवळे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली..अचानक उद्भवलेल्या या दुर्घटनेमुळे गावकऱ्यांमधून महावितरण बद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे.विद्युत खांबावर लोंबकळणारे तार व जुनाट खांब दुरुस्त करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी अनेकवेळा महावितरणकडे केली होती, पण याकडे दुर्लक्ष केले असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..जखमी महिलेचे भाऊ लिंबाजी चौरे यांनी सांगितले की, महावितरणच्या निष्काळजीपणामुळे माझी बहिण गंभीर जखमी झाली आहे. आमची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने महावितरण विभागाने तात्काळ मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.