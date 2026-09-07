Women Protest: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी महिलाही रस्त्यावर; औशात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी तहसील कार्यालयावर धडक

-जलील पठाणऔसा : आभाळाकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आता महिलाही रस्त्यावर उतरल्या आहेत. पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिकांची अवस्था गंभीर बनल्याच्या पार्श्वभूमीवर औसा तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करा, या मागणीसाठी सोमवारी शेकडो महिलांनी तहसील कार्यालयावर धडक दिली. मातोळा गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्या दीपाली भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...पावसातील खंडामुळे खरीप पिकांना मोठा फटका बसला आहे. अनेक ठिकाणी पिकांची वाढ खुंटली असून, उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे दुष्काळाची घोषणा करून तातडीने मदत आणि उपाययोजना सुरू कराव्यात, अशी भूमिका मोर्चातील महिलांनी घेतली..पंचनामे करा, सरसकट पीकविमा द्यापिकांचे तातडीने पंचनामे करावेत, शेतकऱ्यांना सरसकट पीकविमा द्यावा आणि दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने सुरू कराव्यात, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. केवळ कागदोपत्री पाहणी न करता शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचून नुकसानीचे वास्तव समोर आणावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली..कोरडवाहूला लाख, बागायतदारांना दीड लाखदुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघण्याची शक्यता कमी असल्याने सरकारने तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये, तर बागायत शेतकऱ्यांना हेक्टरी दीड लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याची मागणी महिलांनी केली..महिलांचा मोठ्या संख्येने सहभागमातोळा गटासह तालुक्यातील विविध भागांतून महिला मोर्चात सहभागी झाल्या. दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करत महिलांनी प्रशासनाचे लक्ष खरीप पिकांच्या परिस्थितीकडे वेधले. पावसाने साथ न दिल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असून, आता शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.मोर्चानंतर तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. दुष्काळ जाहीर करून आर्थिक मदत, पीकविमा आणि दुष्काळी उपाययोजनांबाबत शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. आता औसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या या मागणीवर शासन काय निर्णय घेते, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.