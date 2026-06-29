Jalna News: वडाचे झाड पोलिस ठाण्यात, पूजेसाठी महिलांची रांग; जालन्यातील परंपरा चर्चेत, अनोख्या परंपरेने वेधले सर्वाचे लक्ष!

-उमेश वाघमारेजालना : पोलिस ठाणे म्हटले की तक्रार, चौकशी किंवा गुन्ह्याच्या कामानिमित्त नागरिकांची वर्दळ असते. मात्र जालना शहरातील सदर बाजार पोलिस ठाण्यात वटसावित्री पौर्णिमेच्या दिवशी यापेक्षा वेगळे आणि आगळे-वेगळे चित्र पाहायला मिळते. सात जन्मी हाच नवरा लाभावा, पतीला दीर्घायुष्य मिळावे, यासाठी शृंगार केलेल्या महिला थेट सदर बाजार पोलिस ठाण्यात दाखल होतात. आणि येथील वडाच्या झाडाची विधिवत पूजा करून सात फेऱ्या मारतात..Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.शहराच्या मध्यभागीशहराच्या मध्यभागी सदर बाजारपोलिस ठाणे आहे. पोलिस ठाण्याच्या आवारात आवारात अनेक वर्षांपासून असलेल्या वडाच्या झाड आहे. वटसावित्री सणानिमित्त शहरातील विविध भागांतील विवाहित महिला सकाळपासूनच सदर बाजार पोलिस ठाण्यात मोठ्या संख्येने येतात. पारंपरिक वेशभूषा, शृंगार, हातात पूजेचे साहित्य घेऊन सदर बाजार पोलिस ठाण्यातील वडाची महिला मनोभावे पूजा करतात. पूजा झाल्यानंतर झाडाभोवती सात फेऱ्या मारून आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि अखंड सौभाग्यासाठी प्रार्थना करतात..विशेष म्हणजे, वर्षभरात कधीही पोलिस ठाण्याची पायरी न चढणाऱ्या अनेक महिलांची या दिवशी मात्र सदर बाजार पोलिस ठाण्यात मोठी वर्दळ पाहायला मिळते. श्रद्धा आणि परंपरेचा हा अनोखा संगम दरवर्षी अनुभवायला मिळतो..Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ. या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाकडूनही पोलिस ठाण्यात वडाची पूजा करण्यापासून रोखले जात नाही. यावलट पूजा करण्यासाठी येणाऱ्या महिलांना बसण्याकरिता खुर्च्यांची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा केली जाते. त्यामुळे सुरक्षित वातावरणात पोलीस ठाण्याच्या आवारातच महिला वटसावित्री पौर्णिमा साजरी करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.