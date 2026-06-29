मराठवाडा

Jalna News: वडाचे झाड पोलिस ठाण्यात, पूजेसाठी महिलांची रांग; जालन्यातील परंपरा चर्चेत, अनोख्या परंपरेने वेधले सर्वाचे लक्ष!

Women worship banyan tree inside Jalna police station: सदर बाजार पोलीस ठाण्यातील वडाच्या झाडाभोवती सात फेऱ्या मारत पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी विवाहित महिलांची मनोभावे पूजा; श्रद्धा, परंपरा आणि पोलीस ठाण्याचे अनोखे नाते
Not for Complaints! Married Women Visit Jalna Police Station to Celebrate Vat Savitri

Not for Complaints! Married Women Visit Jalna Police Station to Celebrate Vat Savitri

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-उमेश वाघमारे

जालना : पोलिस ठाणे म्हटले की तक्रार, चौकशी किंवा गुन्ह्याच्या कामानिमित्त नागरिकांची वर्दळ असते. मात्र जालना शहरातील सदर बाजार पोलिस ठाण्यात वटसावित्री पौर्णिमेच्या दिवशी यापेक्षा वेगळे आणि आगळे-वेगळे चित्र पाहायला मिळते. सात जन्मी हाच नवरा लाभावा, पतीला दीर्घायुष्य मिळावे, यासाठी शृंगार केलेल्या महिला थेट सदर बाजार पोलिस ठाण्यात दाखल होतात. आणि येथील वडाच्या झाडाची विधिवत पूजा करून सात फेऱ्या मारतात.

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