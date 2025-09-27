Shirurkasar Flood: संसारच गेला वाहून… आता खायचे तरी काय? शिरूरकासार तालुक्यातील शेतकऱ्यांची जीवघेणी व्यथा, पीठही मिळणे झालेय कठीण

चंद्रकांत सुनंदा मुकुंद राजहंसशिरूरकासार : शिरूरकासार तालुक्यात गेल्या ४० वर्षांतील सर्वात मोठा पूर आला. सिंदफणा आणि किन्हा नद्यांना आलेल्या महापुरामुळे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पूर ओसरल्यानंतर शेतीचे वाळवंटात रूपांतर होण्याची भीती असून पुढील १० ते १५ वर्षे पीक घेणे शक्य होणार नाही, असे शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे..तालुक्यातील एकूण ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिके बाधित झाली असून, त्यापैकी सुमारे १,५०० हेक्टर शेती पिकांसह पूर्णपणे खरडून गेल्याने नापीक झाली आहे. ५२ ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत ७४ गावांतील शेती पिकांना फटका बसला आहे. या पुरामुळे २० पशुधन दगावले, १५४ घरे पडली आणि ३२ सार्वजनिक पूल वाहून गेले आहेत..माळेवाडी येथील शेतकरी नंदू कातखडे यांचे घर नदीजवळ असल्याने अचानक घरात पाणी शिरले. सहा सदस्यांच्या कुटुंबासह त्यांनी पाच तास घराच्या छतावर बसून वेळ घालवला. गावातील लोकांनी त्यांना सुखरूप बाहेर काढले, मात्र घरातील सर्व संसार पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. सध्या त्यांना दोन वेळच्या जेवणाचीही सोय करणे कठीण झाले आहे..नांदेवाली येथील जालिंदर शिरपे यांनी सांगितले, की गेल्या ५० वर्षांत असा पूर पाहिला नाही. पुरामुळे गावाच्या बाहेर तीन दिवस ४० कुटुंबांना पशुधनासह काढावे लागले. सावरगावचे सरपंच शाहादेव खेडकर म्हणाले, की पुरामुळे गावात हाहाकार माजला असून तीन दिवसांपासून नागरिकांना अन्न-पाण्याशिवाय राहावे लागले..कर्ज फेडायचे कसे?चाहूरवाडी येथील अविनाश खेंगरे यांची १० एकर शेती वाहून गेली. मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन आर्थिक व्यवहार कसा चालवावा, ही मोठी चिंता आहे. कोळवाडी येथील साईनाथ नेटके यांचे शेतीसह मोटार, विहीर, पाइपलाइन, आणि सोलार पॅनल वाहून गेले. पुढील हंगामाची त्यांना मोठी चिंता लागली आहे. पूर ओसरल्यावर शेतीची परिस्थिती अत्यंत भयावह दिसत असून, हातातोंडाशी आलेली पिके एका क्षणात नष्ट झाल्याने कर्ज, खत-बियाण्यांची उधार आणि उसनवारीची रक्कम कशी फेडायची, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे..Heavy Rain : शेतकऱ्यांच्या हातून खरीप पीक गेले, मोठे आर्थिक नुकसान, पंचनामे कधी, शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल.चाऱ्याची मोठी समस्यातालुक्यात आलेल्या अभूतपूर्व पुरामुळे मानवी जीवनासोबतच पशुधनाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक जनावरे दगावली आहेत, तर वाचलेल्या जनावरांच्या चाऱ्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. पुराच्या पाण्याने शेतातील उभा चारा आणि साठवलेला सुका चारा वाहून गेला आहे. त्यामुळे जनावरांना काय खायला घालायचे? हे शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान आहे..तीन दिवस उपाशीपोटीनांदेवाली येथील रामनाथ शेळके,अचानक घरात पाणी शिरल्याने त्यांनी कुटुंबांसह तीन दिवस डोंगरमाथ्यावर उपाशीपोटी वेळ घालवला. शिरापूर गावातील एका कुटुंबाला अग्निशमन दलाच्या जवानांनी बाहेर काढले..Heavy Rain : शेतकऱ्यांच्या हातून खरीप पीक गेले, मोठे आर्थिक नुकसान, पंचनामे कधी, शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल.बचाव कार्यासाठी पथकांनाही अडथळेसावरगावचे सरपंच शाहादेव खेडकर म्हणाले, की पुरामुळे गावात हाहाकार माजला असून तीन दिवसांपासून नागरिकांना अन्न-पाण्याशिवाय राहावे लागले. शेतातून येणाऱ्या-जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी तसेच दूध, भाजीपाला आणि इतर शेतमाल बाजारपेठेत पोचवण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. मदत, बचाव कार्यासाठी येणाऱ्या पथकांनाही अडथळे येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.