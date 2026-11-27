आडूळ: धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर राँगसाईडने येणाऱ्या दुचाकीची समोरून येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक बसून झालेल्या अपघातात दोन तरुण गंभीर जखमी झाले. ही घटना गुरुवारी (ता. २६) सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास दाभरूळ फाट्याजवळ घडली..सार्थक शिवाजी अवघड (वय २०, रा. वाकुळणी, ता. बदनापूर) हा तरुण दुचाकी (क्र. एमएच २१ बीई २५९९) ने पाचोडच्या दिशेने जात होता. याचवेळी किशोर प्रल्हाद होलगे (वय २२, रा. रोहिलागड, ता. अंबड) हा दुचाकी (क्र. एमएच २१ बीएम २९६५) ने दाभरूळ गावाकडून राँगसाईडने येत होता. दाभरूळ फाट्याजवळ दोन्ही दुचाकींची समोरासमोर जोरदार धडक झाली..या अपघातात दोन्ही दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच १०३३ क्रमांकाच्या महामार्ग रुग्णवाहिकेने दोन्ही जखमींना तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. दरम्यान, या अपघाताची नोंद पाचोड पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.