Farmer Issues March: शेतकरी व जनतेच्या प्रश्नांसाठी यादव हेगडोळे यांची १,००० किमी पदयात्रा; चेन्नईत मुख्यमंत्री विजय थलापती यांची भेट घेऊन जनहिताच्या मागण्या मांडणार

देगलूर : शेतकरी, कष्टकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या थेट शासनापर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने देगलूर तालुक्यातील नृसिंह शेळगाव येथील यादव हेगडोळे यांनी सोमवारी (ता. १०) सकाळी ७ वाजता चेन्नईकडे १,००० किलोमीटरच्या पदयात्रेला प्रारंभ केला. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय थलापती यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन विविध जनहिताच्या मागण्या मांडण्याचा त्यांचा मानस आहे.."एक पाऊल बदलासाठी" या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या पदयात्रेत शेतकरी, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या प्रभावीपणे शासनापर्यंत पोहोचविण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. समाजातील वंचित घटकांना न्याय मिळावा, शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर ठोस उपाययोजना व्हाव्यात आणि लोकहिताचे प्रश्न शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर मांडले जावेत, या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेतल्याचे त्यांनी सांगितले..नृसिंह शेळगाव ते चेन्नई असा सुमारे १,००० किलोमीटरचा पायी प्रवास हा शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या मोठे आव्हान असले, तरी समाजहितासाठी हा प्रवास पूर्ण करण्याचा निर्धार यादव हेगडोळे यांनी व्यक्त केला. पदयात्रेच्या प्रारंभी ग्रामस्थ, मित्रपरिवार व विविध क्षेत्रांतील नागरिकांनी त्यांना शुभेच्छा देऊन निरोप दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.