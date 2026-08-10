मराठवाडा

Farmer Issues March: शेतकरी व जनतेच्या प्रश्नांसाठी यादव हेगडोळे यांची १,००० किमी पदयात्रा; चेन्नईत मुख्यमंत्री विजय थलापती यांची भेट घेऊन जनहिताच्या मागण्या मांडणार

शेतकरी, कष्टकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांसाठी नृसिंह शेळगाव ते चेन्नई अशी १,००० किमी पदयात्रा; तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय थलापती यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन जनहिताच्या मागण्या मांडण्याचा निर्धार
Yadav Hegdoale begins a 1,000-km foot march from Nrusinha Shelgaon to Chennai to raise farmers’ and public issues

Yadav Hegdoale begins a 1,000-km foot march from Nrusinha Shelgaon to Chennai to raise farmers’ and public issues

Sakal

अनिल कदम
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देगलूर : शेतकरी, कष्टकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या थेट शासनापर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने देगलूर तालुक्यातील नृसिंह शेळगाव येथील यादव हेगडोळे यांनी सोमवारी (ता. १०) सकाळी ७ वाजता चेन्नईकडे १,००० किलोमीटरच्या पदयात्रेला प्रारंभ केला. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय थलापती यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन विविध जनहिताच्या मागण्या मांडण्याचा त्यांचा मानस आहे.

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