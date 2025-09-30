Beed Crime: यश ढाका खून प्रकरणात तिघे अटकेत; कुटूंबियांनी घेतली एसपींची भेट

बीड: पत्रकार देवेंद्र ढाका यांचा मुलगा यश ढाका खून प्रकरणात आतापर्यंत पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे. ता. २५ रोजी रात्री माने कॉम्प्लेक्स भागात यश ढाका याचा चाकूने भोसकून खून करण्यात आला होता..या प्रकरणात सुरज अप्पासाहेब काटे (रा. बीड) याला पोलिसांनी घटनेनंतर अर्धा तासानेच पकडले होते. त्यानंतर सोमवारी (ता. २९) सोमनाथ उर्फ चिकू काटे यास अटक केली. मंगळवारी कृष्णा सोनवणे याला पाटोदा येथून अटक करण्यात आली. .Satana News : 'ओला दुष्काळ जाहीर झालाच पाहिजे!' बागलाण तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तहसीलदारांना घेराव.दरम्यान, आज यशचे वडील पत्रकार देवेंद्र ढाका व कुटुंबियांनी पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांची भेट घेतली. भेटीनंतर ढाका म्हणाले, पोलिस अधीक्षकांनी या गुन्ह्याचा सखोल तपासाचे आश्वासन दिले असून त्यांच्या भेटीनंतर न्याय मिळण्याचा विश्वास वाटत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..ST Bus Fare Hike : एसटीच्या तिकिट दरात वाढ, ऐन सणासुदीच्या दिवसांत प्रवाशांच्या खिशाला कात्री.या गुन्ह्यावेळी आरेापीसोबत असणारे, त्याला फोन करणाऱ्यांचा तपास करुन गुन्ह्यात त्यांचा आरोपी म्हणून समावेश करण्याची मागणी पोलिस अधीक्षकांकडे करण्यात आल्याचं ढाका यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.