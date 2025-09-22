मराठवाडा

Dharashiv News: महाकाली कला केंद्राचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करा, पोलिस अधीक्षक रितु खोखर यांचा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव

Mahakali Art Centre: धाराशिव जिल्ह्यातील महाकाली कला केंद्राच्या परवान्याच्या रद्द करण्याची शिफारस पोलिस अधीक्षक रितु खोखर यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे केली आहे. याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
दीपक बारकुल
येरमाळा : धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी तालुक्यातील पिंपळगाव येथील तुळजाई कला केंद्राचा परवाना कायमस्वरूपी बंद केल्यानंतर चोराखळी येथील महाकाली कला केंद्र नियमांचा भंग केल्याने व कायदा सुव्यवस्था बिघडल्याने परवाना कायमस्वरूपी रद्द करावा असा प्रस्ताव पोलिस अधीक्षक रितु खोखर यांनी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्याकडे पाठवला आहे.

