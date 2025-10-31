मराठवाडा

Yeldari Dam: येलदरी धरणाचे चार दरवाजे उघडले; सतर्कतेचा इशारा,११ हजार १४० क्युसेकने सोडले पाणी

Parbhani Rain: परभणी जिल्ह्यात सततच्या पावसामुळे येलदरी धरणाचे चार गेट उघडण्यात आले असून, पूर्णा नदीपात्रात ११,१४० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
Yeldari Dam

Yeldari Dam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

परभणी : धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या पावसामुळे आणि खडकपूर्णा धरणातून वाढलेल्या विसर्गामुळे गुरुवारी (ता.३०) दुपारी ४ वाजता येलदरी धरणाचे गेट क्रमांक ५ व ६ उघडण्यात आले आहेत. गेट क्रमांक १, ५, ६ आणि १० ही प्रत्येकी ०.५ मीटरने उघडी ठेवण्यात आली आहेत.

Loading content, please wait...
rain
water
dam
River
Yeldari dam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com