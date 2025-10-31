Yeldari Dam: येलदरी धरणाचे चार दरवाजे उघडले; सतर्कतेचा इशारा,११ हजार १४० क्युसेकने सोडले पाणी

परभणी : धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या पावसामुळे आणि खडकपूर्णा धरणातून वाढलेल्या विसर्गामुळे गुरुवारी (ता.३०) दुपारी ४ वाजता येलदरी धरणाचे गेट क्रमांक ५ व ६ उघडण्यात आले आहेत. गेट क्रमांक १, ५, ६ आणि १० ही प्रत्येकी ०.५ मीटरने उघडी ठेवण्यात आली आहेत..या गेट्सद्वारे एकूण ८,४३९.८८ क्युसेक इतका पाण्याचा विसर्ग पूर्णा नदीपात्रात सुरू आहे. याशिवाय जलविद्युत प्रकल्पामार्फत २,७०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने पूर्णा नदीपात्रात एकूण ११,१४० क्युसेक पाणी सोडले जात आहे..धरणातील पाण्याची आवक पाहता आवश्यकतेनुसार विसर्गात वाढ अथवा कपात करण्याची शक्यता आहे, असे धरण प्रशासनाने सांगितले आहे. .उजनी धरणाचे रेकॉर्ड! यंदा उजनीतून १०० दिवसांत वाहून गेले २१० TMC पाणी; पावसाच्या पाण्यावर तयार झाली यंदा ९.१३ कोटींची वीज; दररोज ३ लाख युनिट निर्मिती.पूर नियंत्रण कक्ष, येलदरी धरण यांनी नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, नदीकाठच्या भागात अनावश्यक वावर टाळावा असे सूचित करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.