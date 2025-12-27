Dharashiv Agriculture : येरमाळ्याच्या तरुण शेतकऱ्याची कमाल; घरच्या शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रयोग करून इराक निर्यातीत यश!

येरमाळा : शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान,योग्य नियोजन आणि निर्यातक्षम वाणाची निवड केल्यास कमी क्षेत्रातूनही भरघोस उत्पन्न मिळू शकते,हे येथील प्रगतशील समाधान तानाजी बारकुल या शेतकऱ्यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे.जानेवारी २०२५ मध्ये लागवड केलेल्या जी-९ वाणाच्या केळी पिकातून थेट इराक देशात निर्यात करत तब्बल ७ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे..समाधान बारकुल यांचे पदवी नंतर जल आणि भूमी व्यवस्थापण विषयात एम.एस.सी.पदवीवोत्तर शिक्षण झाले असुन झालेल्या शिक्षनातून नोकरीच्या पाठी मागे न लागत घरची पंचवीस एकर शेती घेतलेल्या शिक्षनाच्या अनुभवातून कसण्याचा निर्णय घेतला आणि या वर्षी केळी लागवड करुन पावणे दोन एकर क्षेत्रात एकूण २००० रोपे लावण्यात आली होती.संपूर्ण पिकासाठी अंदाजे एक लाख पन्नास हजार रुपये खर्च आला.योग्य खत व्यवस्थापन,वेळेवर पाणीपुरवठा,रोगकिड नियंत्रण तसेच निर्यात दर्जानुसार फळांची काळजीपूर्वक हाताळणी करण्यात करुन जोपासना केल्याच्या श्रामबळावर केळी इराक देशात निर्यात करण्याचे यश प्राप्त केले..कोकणी ऊसाच्या गोडीत नव्हे, चिंतेत वाढ.या केलेल्या केळी लागवडीतून सुमारे ४० टन उत्पादन अपेक्षित असून त्यापैकी मोठ्या प्रमाणावर माल इराक देशात निर्यात करण्यात आला आहे. निर्यातीतूनच सुमारे ७ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असून खर्च वजा जाता शेतकऱ्यांच्या हातात सुमारे साडेपाच लाख रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न शिल्लक राहिले आहे.विशेष बाब म्हणजे, निर्यतीनंतरही उर्वरित माल स्थानिक बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध असून त्यातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे..जी-९ वाणाची केळी आकाराने मोठी,टिकाऊ व निर्यातक्षम असल्याने परदेशी बाजारात याला मोठी मागणी आहे.योग्य नियोजन केल्यास शेतकरी थेट निर्यातीशी जोडले जाऊ शकतात,याचा उत्तम आदर्श समाधान बारकुल याने हॊतकरू शेताकऱ्यापढे ठेवला आहे. या यशामुळे परिसरातील इतर शेतकऱ्यांनाही केळी लागवड व निर्यातीकडे वळण्यासाठी प्रेरणा मिळत असून,शेतीतून शाश्वत व फायदेशीर उत्पन्न मिळवण्याचा नवा मार्ग खुला झाला असला तरी बाजार पेठेतील चढउताराचा अभ्यास पाहता पिकांचे योग्य संगोपन केले तर यश मिळु शकते असे सिद्ध झाले आहे..माझे पदवीउत्तर शिक्षण जल आणि भूमी व्यवस्थापन विषयातून झाले असुन मी जैन इरिगेशन कपंनीची नोकरी सोडुन झालेल्या शिक्षनातून घरची शेती करण्याचा निर्धार केला,पारंपारीक शेती पिकासह एक एकर केशर आंबा लागवड तर एक एकर कोकण भाडोळी जांभूळची फळबाग लागवड केली आहे.गेल्या वर्षी पहिल्यांदाच केशर आंबा उत्पादनातून अडीच लाखाचा नफा झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.