Yermala Crime : सोलापूर धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर चालत्या ट्रकची ताडपत्री फाडून, लुटणाऱ्या सहा चोरट्याना अटक

Solapur Highway Crime : सोलापूर-धुळे महामार्गावर चालत्या ट्रकवर चोरी करणाऱ्या टोळीला स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक करून ११ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला.
कळंब : सोलापूर धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर चोरट्याचा धुडगूस वाढत चालला आहे.आठ सप्टेंबर रोजी या महामार्गावर नरसिंह साखर कारखान्याजवळ बोरी पाटी ते तेरखेडा उड्डाणंपुल दरम्यान चालत्या ट्रकची ताडपत्री फाडून माल लंपास करणाऱ्या चोरट्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस पथकाने मंगळवार (ता.9) सर्जिकल स्ट्राईक करत तेरखेडा येथील लक्ष्मी पारधी पिढी येथील सहा जणाला अटक केली असून पोलिसांनी तब्बल 11 लाख 26 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

