अंबड - जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी तालुक्यातील तीर्थपुरी येथील वास्तव्यास असलेला व मूळ खापरदेव हिवरा येथील गौरव शालिकराम राऊत (वय-25) वर्षे हा तरुण जालना येथे परीक्षा देण्यासाठी शनिवारी (ता. 21) सायंकाळी पाच ते सव्वा पाच वाजेच्या सुमारास जालना शहरातून तीर्थपुरीकडे दुचाकीवरून जात असताना तळेगाव फाटया लगत दुचाकी सिमेंटच्या पोलला जाऊन एवढ्या जोरात धडकली, यामध्ये सिमेंटच्या पोलचे दोन तुकडे झाले..विशेषता गौरवच्या डोक्यात असलेले हेल्मेटचे तुकडे झाले. याचबरोबर डोक्याला जबर जखमी झाल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाला. यामध्ये जागीच ठार झाल्याची दुदैवी घटना घडली आहे. रात्री उशिरा तीर्थपुरी येथे उशिरा अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याचे समजते. गौरव हा आई-वडिलाला एकटाच मुलगा व एक मुलगी आहे. या घटनेने तीर्थपुरीसह परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.