Electricity Shock : विजेच्या शॉक लागुन तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू; कन्नड तालुक्यातील चिंचखेडा (बुद्रुक) येथील घटना

चिंचखेडा (बुद्रुक) येथे एका तरुण शेतकऱ्याचा विजेचा शॉक लागून जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
yogesh kale

सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड - तालुक्यातील चिंचखेडा (बुद्रुक) येथे एका तरुण शेतकऱ्याचा विजेचा शॉक लागून जागीच मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी (ता. १) रोजी दुपारी दिड वाजेच्या सुमारास घडली. योगेश अर्जुन काळे (२८) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे आहे.

