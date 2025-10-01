मराठवाडा

Lohgaon News : शेती कर्ज संसाराचा गाडा कसा चालावयाचा या चिंतेत सापडलेल्या तरूण शेतकऱ्यांने घरात गळफास घेऊन संपविले जीवन

पैठण तालुक्यातील लोहगाव येथे अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे झालेले नुकसान व मायक्रो फायनान्स तसेच शेतीकर्ज कसे फेडायचे?
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
- ज्ञानेश्वर बोरूडे

लोहगाव - पैठण तालुक्यातील लोहगाव येथे अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे झालेले नुकसान व मायक्रो फायनान्स तसेच शेतीकर्ज कसे फेडायचे या विवंचनेतून अत्यल्प भूधारक असलेल्या एका तरुण शेतकऱ्याने विजयादशमीपूर्वीच राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना बुधवार (ता. १) दुपारी घडली.

