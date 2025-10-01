Lohgaon News : शेती कर्ज संसाराचा गाडा कसा चालावयाचा या चिंतेत सापडलेल्या तरूण शेतकऱ्यांने घरात गळफास घेऊन संपविले जीवन

- ज्ञानेश्वर बोरूडेलोहगाव - पैठण तालुक्यातील लोहगाव येथे अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे झालेले नुकसान व मायक्रो फायनान्स तसेच शेतीकर्ज कसे फेडायचे या विवंचनेतून अत्यल्प भूधारक असलेल्या एका तरुण शेतकऱ्याने विजयादशमीपूर्वीच राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना बुधवार (ता. १) दुपारी घडली..रमेश वसंत कळसकर (वय-३५) असे या शेतकऱ्याचे नाव असून, त्यांच्या पश्चात आई, पत्नी, लहान मुलगा-मुलगी, भाऊ व भावजय असा परिवार आहे.लोहगाव महसूल मंडळात अतिवृष्टीमुळे शेतपिकांत पाणी साचून नुकसान झाले होते. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे थांबलेला रोजगार, संसाराचा गाडा चालविण्यासाठी आलेली आर्थिक चणचण, खरीप हंगाम पेरणीवेळी घेतलेले बी-बियाणे व खतासाठीचे मायक्रो फायनान्स कंपनीचे कर्ज तसेच इतर शेतीकर्ज कसे फेडायचे याच्या विवंचनेत रमेश कळसकर होते. पत्नी कामावर गेल्यानंतर दुपारी अकरा ते बारा वाजेदरम्यान त्यांनी घराचा दरवाजा बंद करून गळफास घेतला..शेजारील संदिप भोकरे यांनी बराच वेळ दरवाजा बंद असल्याने आवाज दिला, फोन केला; मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने घरावर डोकावून पाहिले असता रमेश यांनी गळफास घेतल्याचे दिसले. त्यांनी तातडीने गावातील अविनाश इथापे, दिलीप जगताप यांना कळवले. त्यानंतर बिडकीन पोलिसांना खबर देण्यात आली..बीट हवालदार संदिप धनेधर व कर्मचारी नाडे यांनी घटनास्थळी धाव घेत रमेश यांना फासावरून खाली उतरवून बिडकीन ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्यांना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. पंचनामा व शवविच्छेदनानंतर संध्याकाळी शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेची नोंद बिडकीन पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यू म्हणून करण्यात आली असून, पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक निलेश शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार संदिप धनेधर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.